LG Electronics y Marriott International impulsan la experiencia de entretenimiento en hoteles con tecnología de nueva generación

LG Electronics y Marriott International establecieron una colaboración estratégica para impulsar la próxima generación de hoteles inteligentes.

LG y Marriott desarrollaron conjuntamente una plataforma de nueva generación, basada en la nube, que integra tecnología y entretenimiento para ofrecer una experiencia más moderna en las habitaciones y facilitar su implementación en diferentes hoteles del portafolio de Marriott.

LG aporta capacidades tecnológicas clave, entre ellas el desarrollo de la plataforma en la nube, la gestión integrada de los dispositivos en las habitaciones y el soporte técnico para las operaciones hoteleras. Por su parte, Marriott aporta su conocimiento en atención al huésped, operaciones hoteleras e infraestructura tecnológica global para definir los requerimientos operativos y de servicio.

La plataforma comenzará a implementarse mediante un programa piloto en 40 hoteles de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de extenderse posteriormente a hoteles de distintas marcas de Marriott a nivel global.

República Dominicana, 7 de Septiembre de 2026 — LG Electronics (LG) estableció una colaboración estratégica con Marriott International (Marriott), compañía líder mundial en la industria hotelera, para desarrollar una plataforma integrada de contenidos y servicios que combina televisores de última generación con tecnología en la nube, con el objetivo de ofrecer experiencias más conectadas y personalizadas a los huéspedes.

Como parte de esta colaboración, ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento en la sede global de Marriott en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, con el propósito de continuar desarrollando la plataforma tecnológica y de entretenimiento para habitaciones creada conjuntamente. Marriott planea implementar esta plataforma en distintos hoteles de su portafolio, modernizando la experiencia de entretenimiento en las habitaciones y facilitando una gestión más eficiente de los dispositivos y servicios conectados para los huéspedes.

Como referentes en los sectores de televisores para hoteles y hospitalidad, respectivamente, LG y Marriott buscan mejorar la eficiencia de las operaciones hoteleras, simplificar el mantenimiento y, al mismo tiempo, ofrecer a los huéspedes experiencias más cómodas y personalizadas durante su estadía.

“Mediante nuestra colaboración estratégica con Marriott, en LG estamos ampliando el rol del televisor en las habitaciones de hotel, llevándolo más allá del entretenimiento para convertirlo en una plataforma central que conecta a los huéspedes con contenidos y servicios personalizados, al tiempo que ayuda a los operadores hoteleros a gestionar sus propiedades de manera más eficiente”, señaló Nicolas Min, director del negocio de Information Display de LG Media Entertainment Solution Company. “Al combinar nuestro liderazgo en pantallas para el sector hotelero con tecnologías en la nube, webOS y soluciones para la gestión de dispositivos, continuaremos desarrollando propuestas innovadoras que contribuyan a definir el futuro de los hoteles inteligentes”.

“Nuestra colaboración con LG refleja el compromiso de Marriott con el desarrollo de tecnologías que mejoren la experiencia de nuestros huéspedes en todo nuestro portafolio”, afirmó Drew Pinto, vicepresidente ejecutivo y director de Ingresos y Tecnología de Marriott International. “Al combinar las capacidades de LG en dispositivos conectados con la experiencia de Marriott en la industria hotelera y nuestra plataforma empresarial, estamos creando una experiencia en la habitación más integrada y personalizada, mientras ayudamos a los equipos de nuestros hoteles a operar de manera más eficiente. Este trabajo representa un paso importante hacia la construcción de un ecosistema tecnológico más inteligente, capaz de evolucionar junto con las necesidades de nuestros huéspedes”.

Hacia hoteles más inteligentes con soluciones integradas de TV y tecnología en la nube

Gracias a la relación de larga trayectoria entre ambas compañías, LG Electronics fue seleccionada para ampliar su trabajo con Marriott y contribuir al desarrollo de su ecosistema tecnológico para la industria hotelera, comenzando con una innovadora plataforma tecnológica y de entretenimiento para habitaciones orientada a ofrecer experiencias de nueva generación.

Marriott está definiendo la plataforma a partir de las necesidades relacionadas con la experiencia de los huéspedes, las operaciones de sus propiedades y la integración con su infraestructura tecnológica, mientras que LG participa en el desarrollo de la plataforma, las herramientas de gestión de dispositivos y el soporte técnico que la respaldan.

Uno de los principales objetivos de esta colaboración es lograr que el televisor forme parte de una experiencia conectada dentro de la habitación, en lugar de funcionar únicamente como un dispositivo independiente. La nueva plataforma permite integrar entretenimiento, contenidos del hotel y distintas funciones de la habitación en un sistema unificado y fácil de utilizar.

La tecnología permite gestionar y autenticar de forma centralizada los televisores inteligentes LG y los decodificadores instalados en los hoteles del portafolio de Marriott que incorporen la plataforma, reduciendo la dependencia de los sistemas tradicionales de distribución de video. Además, las capacidades de LG para la gestión de dispositivos conectados se integran con la infraestructura tecnológica de Marriott, sentando las bases para el desarrollo de futuras experiencias de habitaciones inteligentes.

Una plataforma en la nube que facilita las operaciones hoteleras y mejora la experiencia del huésped

Además de mejorar la experiencia en las habitaciones, la plataforma ofrece a Marriott un entorno centralizado para gestionar su tecnología. Los equipos de Marriott podrán monitorear el estado y desempeño de los dispositivos de forma individual o agrupada, ya sea por hotel, por marca, por grupos de hoteles o a nivel de su portafolio.

Este enfoque centralizado permitirá identificar problemas con mayor rapidez, realizar actualizaciones de contenidos y aplicaciones de manera más eficiente y obtener una mejor visibilidad sobre el funcionamiento de la tecnología dentro de la red global de hoteles Marriott.

Entre las principales características de la plataforma se encuentra su sistema de entretenimiento para habitaciones, compatible con televisión lineal, servicios de streaming y canales FAST. La oferta incluye más de 40 aplicaciones OTT y 250 canales. La experiencia televisiva también permitirá ofrecer publicidad personalizada a través de LG Channels y capacidades de inserción de anuncios directamente desde los dispositivos.

La colaboración con Marriott amplía la presencia de LG en la industria hotelera

La nueva tecnología para habitaciones comenzará con un programa piloto en 40 hoteles de distintas marcas Marriott en Estados Unidos y Canadá, antes de una posible expansión a otros hoteles participantes de su portafolio global.

A medida que avance la colaboración, Marriott y LG también prevén explorar oportunidades para extender las experiencias digitales conectadas y las capacidades de gestión centralizada hacia áreas públicas y espacios compartidos dentro de los hoteles. El objetivo es avanzar hacia un ecosistema tecnológico más integrado en toda la experiencia hotelera.