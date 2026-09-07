Toke e inDrive llevan los pagos digitales a los viajes urbanos en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Toke, la solución de pagos digitales del Banco Popular Dominicano, e inDrive anunciaron una alianza estratégica para incorporar pagos electrónicos a los viajes realizados a través de la plataforma de movilidad, ampliando las alternativas disponibles para pasajeros y conductores en República Dominicana.

Con la integración, los usuarios podrán seleccionar Toke como método de pago para sus desplazamientos, facilitando que las transacciones entre pasajeros y conductores se realicen de manera digital, rápida y segura. La iniciativa busca reducir la dependencia del dinero en efectivo en un servicio caracterizado por un elevado volumen de operaciones cotidianas.

La nueva modalidad estará disponible en todo el territorio nacional y abarcará las diferentes categorías ofrecidas por inDrive, incluyendo viajes urbanos en automóviles, motocicletas, confort y ride+. De esta manera, la opción de pago electrónico podrá utilizarse independientemente del tipo de servicio seleccionado por el pasajero.

Las transacciones podrán completarse mediante transferencias directas entre el usuario y el conductor utilizando Toke o a través de códigos QR de cobro. La disponibilidad crecerá progresivamente conforme nuevos conductores se registren en el servicio y habiliten sus respectivos códigos QR, ampliando así la cobertura dentro de la plataforma.

La alianza se produce en medio del crecimiento de las herramientas digitales para realizar pagos, transferencias y contratar servicios en República Dominicana. Ambas compañías buscan aprovechar ese cambio en los hábitos de los consumidores para simplificar una de las operaciones más frecuentes dentro de las plataformas de movilidad: el pago al finalizar cada trayecto.

Para los conductores, la incorporación de Toke representa una alternativa adicional para recibir los pagos de sus servicios sin depender exclusivamente del efectivo, mientras que los pasajeros dispondrán de una nueva opción para completar sus viajes. La integración busca agilizar el proceso de cobro y ampliar las posibilidades de pago dentro del ecosistema de movilidad urbana.

El acuerdo contempla además campañas conjuntas de comunicación, promociones y programas de incentivos para pasajeros y conductores, con el propósito de fomentar la adopción de la nueva modalidad. Con esta iniciativa, Toke e inDrive avanzan en la integración entre movilidad y servicios financieros digitales, en momentos en que los pagos electrónicos continúan ganando espacio en las transacciones cotidianas de los dominicanos.