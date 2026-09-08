Cooperativa Global alcanza RD$6,533 millones en activos y fortalece su patrimonio en 2025

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Cooperativa Global cerró 2025 con activos por RD$6,533 millones, tras registrar un crecimiento de 19.60 %, uno de los principales resultados presentados durante la celebración de su 50 Asamblea General Anual de Delegados, encuentro en el que la institución destacó el fortalecimiento de sus operaciones, patrimonio y cartera de crédito.

El presidente de la entidad, Napoleón Tejada, atribuyó los resultados al trabajo colectivo y a la filosofía que sustenta el modelo cooperativo. “Colocamos a los socios por encima del capital financiero, porque nuestra razón de ser es transformar el esfuerzo de muchos en oportunidades para todos”, expresó al destacar el compromiso de la institución con sus asociados y las comunidades donde mantiene presencia.

Al presentar el informe financiero, el gerente general, Ranflis Then, informó que los activos aumentaron en RD$1,070.5 millones respecto al año anterior, para cerrar en RD$6,533.5 millones. Otro de los indicadores destacados fue que aproximadamente el 95 % de los activos de la cooperativa se mantiene generando ingresos, según los resultados correspondientes al ejercicio de 2025.

La cartera de crédito creció 14.29 %, equivalente a RD$639.4 millones, hasta alcanzar un saldo superior a RD$5,116 millones. Al mismo tiempo, la institución reportó un índice de mora de apenas 1.34 % y una cartera afectada de 3.73 %, indicadores que acompañaron la expansión registrada en el financiamiento otorgado a sus socios.

El patrimonio también mostró un desempeño positivo, con un incremento de 17.57 % hasta situarse en RD$2,498.5 millones. Las aportaciones de los socios aumentaron 16.58 %, alcanzando RD$1,888.6 millones, mientras que el capital institucional experimentó un crecimiento de 20.76 % y cerró el período en aproximadamente RD$609 millones.

En materia de rentabilidad, los excedentes antes de reservas alcanzaron RD$357.9 millones, un 14.01 % más que en 2024, mientras los excedentes netos se situaron en RD$336.9 millones. La entidad señaló que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido de sus principales áreas de operación y un fortalecimiento de su capacidad financiera.

Más allá de los resultados económicos, la 50 Asamblea General Anual de Delegados reafirmó el compromiso de Cooperativa Global con el desarrollo social y el fortalecimiento del cooperativismo. Durante el encuentro fueron resaltadas nuevas líneas de servicios, programas de respaldo a los socios y acciones comunitarias, mientras Tejada llamó a preservar los principios que han acompañado a la institución y a mantener el modelo cooperativo como una herramienta para enfrentar los desafíos económicos y sociales.