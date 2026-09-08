Infraestructura Escolar reporta 1,425 aulas nuevas y más de 1,700 planteles intervenidos en el país

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación (MINERD), informó que 1,717 centros educativos se encuentran incluidos en su programa de mantenimiento a nivel nacional, mientras 1,425 nuevas aulas han sido entregadas como parte de la ejecución del Plan “Aulas 24/7-365” para responder a las necesidades de infraestructura del año lectivo 2026-2027.

De acuerdo con el informe cuantitativo correspondiente a septiembre, con corte al 24 de agosto, las 1,425 aulas entregadas están distribuidas en 117 planteles concluidos y representan el 95 % de la meta de 1,500 establecida para el 20 de septiembre. Las obras corresponden a centros de educación básica y media, liceos, politécnicos, aulas del nivel inicial, estancias infantiles y talleres.

La institución proyecta mantener el ritmo de construcción durante el último cuatrimestre del año. Entre septiembre y diciembre prevé incorporar otras 665 aulas en 37 edificaciones distribuidas en 26 provincias, lo que elevaría a 2,090 la cantidad de aulas de obra fija entregadas durante 2026, según el calendario presentado por Infraestructura Escolar.

En cuanto al mantenimiento de los planteles, las intervenciones abarcan aproximadamente 16,399 aulas en 1,717 centros educativos del territorio nacional. De estos planteles, 814, equivalentes al 47.4 %, ya fueron intervenidos; un 19.6 % se encuentra en fase de adjudicación, un 17.6 % está en ejecución y el 15.4 % restante permanece en programación. Los trabajos abarcan el Distrito Nacional y las 31 provincias.

La mayor concentración de intervenciones se registra en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, La Altagracia, Monseñor Nouel, El Seibo y Monte Plata, provincias que reúnen más de la mitad de las actuaciones reportadas. Paralelamente, la DIE trabaja en la incorporación de 410 aulas modulares prefabricadas, de las cuales 318 ya fueron entregadas y otras 92 están previstas antes de finalizar diciembre.

El programa incluye además la construcción de 86 techados para canchas deportivas, con 34 terminados y otros 52 proyectados, distribuidos en 23 provincias. El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, sostuvo que la publicación periódica de los datos busca facilitar el seguimiento ciudadano de las obras y ofrecer información verificable sobre el avance, las fechas de corte y el estado de cada intervención.

Herrera reconoció que existen centros donde las obras todavía coinciden con el desarrollo del calendario escolar y explicó que la DIE aplica diferentes protocolos dependiendo de la complejidad de los trabajos. En intervenciones menores, la docencia presencial puede continuar simultáneamente, mientras que en obras de mayor alcance se prioriza temporalmente la modalidad virtual para evitar exponer a estudiantes, docentes y personal administrativo a zonas en rehabilitación.

El funcionario defendió el ritmo de ejecución y aseguró que la institución mantendrá actualizada la información sobre cada proyecto. “Nuestro trabajo se mide con cifras verificables, no con percepciones”, afirmó Herrera, quien señaló que el objetivo es responder a las necesidades de infraestructura del sistema educativo con datos organizados y seguimiento técnico, mientras la DIE procura completar las metas de construcción y mantenimiento establecidas para el cierre de 2026.