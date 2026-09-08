Otáñez llama a la FP a construir desde los barrios su proyecto electoral hacia 2028

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El presidente municipal de la Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Otáñez, afirmó que el camino electoral hacia 2028 debe comenzar desde ahora en los barrios y comunidades, mediante un trabajo permanente de organización política y acompañamiento a las principales demandas de la población.

Durante la juramentación de tres nuevas Direcciones Medias de la Fuerza del Pueblo en Santiago, Otáñez advirtió que la creación de organismos internos no debe limitarse a completar estructuras partidarias. “Las elecciones del 2028 no comienzan en el 2028; comienzan ahora”, expresó, al exhortar a convertir cada dirección en un instrumento de crecimiento, organización territorial y contacto directo con los ciudadanos.

El dirigente opositor sostuvo que los problemas de las comunidades deben convertirse también en parte de la agenda cotidiana de la FP y mencionó entre las principales preocupaciones las deficiencias en el suministro de agua potable, los apagones y reclamos por facturación eléctrica, la falta de aulas, las inundaciones, el deterioro del drenaje, la congestión vehicular y las dificultades para acceder a determinados servicios de salud.

Otáñez señaló que la organización debe pasar de la denuncia política a una presencia permanente en los territorios, con estructuras capaces de identificar las necesidades particulares de cada sector. Planteó que los dirigentes conozcan cuáles calles se inundan, dónde existen problemas de abastecimiento de agua, qué centros educativos presentan dificultades y cuáles comunidades requieren mayor atención en iluminación, seguridad y servicios públicos.

En materia educativa, citó las denuncias sobre alrededor de 5,000 estudiantes que permanecerían fuera de las aulas en Santiago Oeste por dificultades en distintos centros. También vinculó las preocupaciones comunitarias con el comportamiento del costo de vida, señalando que el aumento de los precios termina reflejándose directamente en la capacidad de compra de las familias y debe formar parte del trabajo político y social de la oposición.

El también secretario de Agua Potable y Saneamiento de la FP y exdirector general de CORAASAN reiteró sus cuestionamientos sobre la planificación de los servicios de agua y el mantenimiento de cañadas y sistemas de drenaje. A su juicio, las autoridades deben anticiparse a los períodos de disminución de las lluvias y atender las vulnerabilidades de infraestructura que contribuyen a las inundaciones y otras dificultades que afectan a sectores de Santiago.

Finalmente, Otáñez llamó a las nuevas Direcciones Medias a incorporar jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores, comerciantes y líderes comunitarios, fortalecer las estructuras de base y mantener contacto permanente con la ciudadanía. Sostuvo que la FP no debe esperar la proximidad de las elecciones para acercarse a los votantes y resumió su estrategia en trabajar desde ahora: “convencer ciudadanos, incorporar nuevos miembros, defender comunidades y presentar propuestas” con miras al proceso electoral de 2028.