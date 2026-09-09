Tuto Tavarez

Recientemente el portal Deportes RD, publicó una historia interesante sobre Tomás Liriano, la cual motivó una gran cantidad de comentarios.

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Desde Orlando, Florida nos llamó el exselección nacional de béisbol, Rafael “Chino” Suazo, quien nos hizo dos observaciones.

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Primero Suazo duda que el de la foto, que ilustra el excelente artículo, sea Tomasito y segundo que naciendo en 1937 jugara en 1948 con el Oldsmovile.

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Tiene lógica lo que dice el Chino, porque del 1937 al 1948, solamente son 11 años.

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No vimos mucho jugar a Tomás Liriano, pero escuchamos lo formidable que era en el campocorto.

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Tampoco podemos decir nada de la foto, porque no tengo su físico en mi memoria, aunque Chino Suazo si jugó béisbol con Tomasito.

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Vamos a poner la primera parte de la nota de Deportes RD ilustrado con la foto, para aquellos que vivieron el juego electrizante de Tomás Liriano.

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Tomás Antonio Liriano Cruz, de apodo Tomasito, quien nació en el barrio de La Joya de Santiago, el día 7 de marzo de 1937, el año que surgió a la vida beisbolera las “Águilas Cibaeñas”.

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Siendo Tomasito de corta edad, sus ídolos en la pelota fueron los jugadores profesionales Horacio Martínez, Luis Tomás Saillant y Bragañita García. Eran los tiempos en que el pequeño de tamaño jugaba todas las tardes en el viejo play “Enriquillo”.

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Liriano Cruz medía únicamente 5’ 3’’, con un esqueleto que pesaba sólo 120 libras, pero el chiquito se desplazaba como toda una ardilla en las paradas cortas y lucía impresionante cuando iba detrás de las rodadas que llegaban a sus contornos, donde él era un rey en el uso del guante.

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El veterano jugador y dirigente Chaguín Gómez, fue el instructor que más lo ayudó en sus principios, cuando Tomasito todavía estaba muy bisoño e ignoraba la mayoría de las técnicas y estrategias que demanda el béisbol.

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Cuando se comenta de Tomasito en sus años buenos, se dice que cubría bastante terreno, poseía un brazo fuerte, corría con acierto, se embasaba frecuentemente y era chocador de líneas bajas.

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El santiaguense intervino en muchos equipos, algunos de ellos: “Colonial” (1948), “Oldsmovile 88” (1951-1953), que dirigía Chaguín Gómez. Para 1955, Tontón Acevedo lo contrató para jugar con la Fuerza Aérea Dominicana, para ese entonces Aviación Militar Dominicana. Además Tomasito militó con el combinado “Montecarlo” del inmortal Bullo Steffani.

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SQUEEZE PLAY: El Despertar es una pesadilla para los niños y jóvenes que quieren practicar deportes…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La Premiación de los atletas y cronistas por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), será el 29 de este mes….Llegó Abril en septiembre…Abril Bonilla Mirabal, hija de Juan Bonilla y Nelly Mirabal, regresó como toda una doctora de España…El proyecto del Real Deportivo sigue creciendo…Hicieron una bonita rueda de prensa para dar a conocer su onceno Sub23…Tienen al conocido Edward “Beba” Acevedo como Director Deportivo…Babe es el primer dominicano en ser campeón en la LDF con Cibao FC…Wilkenson Pierre (Pelé), con gran experiencia en la LDF, es el Director Técnico…Damián Rosario es el Gerente General…El presidente es Jovanny Rodríguez…Me pregunta “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Si un equipo que gana dos torneos corridos es bicampeón, si queda dos años en el sótano es bisotanero?…Por hoy, out 27.

