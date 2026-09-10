Santiago actualiza su Plan de Ordenamiento Territorial ante los retos del crecimiento urbano

La Alcaldía trabaja junto a más de 20 instituciones en la adecuación del PMOT a la Ley 368-22, incorporando gestión de riesgos, protección ambiental y adaptación al cambio climático

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – La Alcaldía de Santiago avanza en la actualización del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), instrumento que busca establecer las reglas y criterios que orientarán el crecimiento urbano y el uso del suelo en el municipio. El proceso procura adecuar la planificación local a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y su reglamento de aplicación.

Como parte de los trabajos fue realizado un taller técnico para delimitar el contexto municipal y funcional inmediato de Santiago y elaborar un diagnóstico integrado del territorio. Esta etapa permitirá identificar las condiciones actuales del municipio, sus áreas de expansión, necesidades de infraestructura, vulnerabilidades y otros factores que deberán considerarse en las futuras decisiones sobre desarrollo urbano.

El director del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago, Marco Antonio Gómez Rodríguez, explicó que la actualización también contempla la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica, un Plan de Gestión de Riesgo y un Plan de Adaptación al Cambio Climático. Estos componentes son requeridos por la legislación para lograr la certificación y aprobación definitiva del nuevo instrumento de planificación municipal.

En el proceso participan más de 20 instituciones vinculadas al desarrollo de Santiago, incluyendo el CODIA, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), universidades, Ministerio de Medio Ambiente, CORAASAN, FEDOMU, APROCOVICI, SOECI, ACIS y representantes del sector agropecuario y del patrimonio monumental. La integración de estos sectores busca incorporar diferentes perspectivas técnicas, económicas, sociales y ambientales al diseño territorial.

El director de Consultores y Asesores Profesionales (CAP), Rafael Emilio Yunen, destacó que Santiago se encuentra entre los municipios con mayores avances del país en planificación territorial. Explicó que la ciudad ya disponía de normativas y trabajos previos, por lo que la actual etapa está concentrada en actualizar el diagnóstico, evaluar las condiciones ambientales, proyectar escenarios futuros y revisar las regulaciones existentes.

Por su parte, Agustín González Morel, director de la Oficina Regional de Planificación del Ministerio de Hacienda y Economía, señaló que contar con un PMOT actualizado resulta fundamental ante el crecimiento experimentado por Santiago. Advirtió que una expansión urbana sin planificación puede generar conflictos en el uso del suelo, aumentar vulnerabilidades ante desastres y dificultar las medidas de adaptación al cambio climático.

Con la actualización del PMOT, Santiago procura disponer de una hoja de ruta moderna para organizar su expansión urbana, proteger los recursos naturales y reducir riesgos, al tiempo que establece criterios para las nuevas inversiones y asentamientos humanos. La Alcaldía sostiene que el proceso permitirá acompañar el desarrollo económico y poblacional del municipio con una planificación basada en criterios técnicos, ambientales y sociales.