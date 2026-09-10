Waldo Aguasvivas repite corona y Sara Sabillón conquista la II Parada del Tour Juvenil

Aguasvivas mejoró en seis golpes su actuación de la primera parada y suma dos victorias consecutivas en U18, mientras otros tres jugadores también mantienen su invicto en el circuito juvenil

Bartolo García

La Romana, R.D. – Waldo Aguasvivas Arias y Sara Sabillón se proclamaron campeones de la categoría U18 durante la II Parada del Tour Nacional Juvenil de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), celebrada en el campo The Links de Casa de Campo. Aguasvivas volvió a dominar la rama masculina, mientras Sabillón se quedó con el primer puesto femenino con un acumulado de 170 golpes.

Aguasvivas completó las dos jornadas con tarjetas de 71 y 73 golpes para un total de 144, dos sobre par, superando por 23 impactos a José Manuel Herrera, quien terminó segundo con 167. Sandro De los Santos ocupó la tercera posición con 168. El resultado confirma el buen momento del juvenil, quien ya había conquistado la primera parada de la temporada 2026-27 con 150 golpes, por lo que redujo en seis impactos su puntuación respecto a su anterior victoria.

Roberto Ortiz, Encargado de la División de Golf Juvenil de Fedogolf, premia a Sara Sabillón.

El desempeño de Aguasvivas se suma a otros resultados relevantes alcanzados durante el año. En mayo pasado también se coronó campeón U18 de los Campeonatos Nacionales Juveniles, disputados en Dientes de Perro y The Links, donde registró rondas de 73, 74 y 79. De esta manera, el jugador ha mantenido presencia entre los principales talentos juveniles del golf dominicano durante 2026.

En la categoría U15, Alejandro Balbuena consiguió su segunda victoria consecutiva al finalizar con 152 golpes, producto de rondas de 78 y 74. Eduardo Ramírez terminó en la segunda posición, a tres golpes del campeón, mientras Gianmarco Piantini completó el podio. Balbuena también había ganado la primera parada con 147 golpes, actuación en la que firmó una ronda final de 70, dos bajo par y la única tarjeta bajo par de aquella jornada.

La rama femenina U15 también mantuvo una ganadora conocida. Gabriela Zapete se impuso por segunda parada consecutiva, terminando con +37 y una ventaja de 24 golpes sobre Miranda Medero. En U13 masculino, Luis Manuel Peralta igualmente repitió en lo más alto al registrar rondas de 81 y 73 para 154 golpes, ocho menos que Vincenzo Mallol, mientras Diego Columna ocupó el tercer puesto.

Entre las niñas U13, Eva Rozenko consiguió nuevamente el primer lugar, esta vez con +23. Amanda Morrobel (+37) terminó segunda y Uliana Skrypai (+55) completó las posiciones de honor. Los resultados dejan a Aguasvivas, Balbuena, Zapete, Peralta y Rozenko con victorias en las dos primeras paradas de la temporada, consolidando un grupo de jugadores que comienza a marcar el ritmo del circuito juvenil.

Tras las primeras dos competencias, el Tour Nacional Juvenil continuará su calendario el 3 y 4 de octubre en Punta Blanca Golf Club, donde se celebrará la tercera parada. Antes, los Pipiolos disputarán su segunda fecha este 13 de septiembre en el Santo Domingo Country Club. El circuito cuenta con el respaldo de Banreservas, Hoyo 20, Arajet, Santo Domingo Country Club y Casa de Campo, como parte del programa competitivo destinado al desarrollo de las nuevas generaciones del golf dominicano.