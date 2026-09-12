Abinader trasladará su despacho a Santiago para supervisar obras estratégicas del Cibao

Del 14 al 16 de septiembre, el mandatario desarrollará una agenda entre Santiago, Espaillat y Valverde, con inauguraciones, supervisión de proyectos de infraestructura y reuniones con autoridades y sectores productivos

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader trasladará durante tres días su despacho a Santiago de los Caballeros, desde donde encabezará una amplia jornada de trabajo que abarcará también las provincias Espaillat y Valverde. Entre el 14 y el 16 de septiembre, el mandatario combinará reuniones con sectores empresariales, académicos, sociales y autoridades locales con inauguraciones y visitas de supervisión a importantes proyectos de infraestructura.

La jornada comenzará el lunes 14 en Moca, provincia Espaillat, con la inauguración de la carretera de Las Espinas, una vía de 5.8 kilómetros destinada a mejorar la conectividad y facilitar el transporte en las comunidades de la zona. Abinader sostendrá posteriormente un encuentro con alcaldes y autoridades provinciales para revisar prioridades municipales y dar seguimiento a proyectos de desarrollo local. En horas de la tarde se trasladará a la Ciudad Corazón, donde cumplirá compromisos privados.

El martes 15, el jefe de Estado concentrará sus actividades en reuniones con representantes de los sectores público, privado, empresarial, académico y social. Estos encuentros forman parte de la agenda de acercamiento con actores vinculados al desarrollo económico y social de la región Norte y permitirán abordar proyectos, necesidades y perspectivas de crecimiento.

Para el miércoles 16 está prevista la supervisión de la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, proyecto que contempla una inversión anunciada de US$300 millones. Las obras incluyen mejoras en la terminal de pasajeros, ampliación de la plataforma de aeronaves y una extensión de aproximadamente 280 metros de la pista. Al momento de anunciarse el proyecto, la terminal movilizaba alrededor de dos millones de pasajeros y más de 25 millones de libras de carga al año, y la expansión fue concebida para duplicar su capacidad.

La agenda continuará en Licey al Medio, donde Abinader inspeccionará la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y su planta de tratamiento. El proyecto registraba un 85 % de ejecución en mayo de 2026, de acuerdo con INAPA, y contempla una inversión superior a RD$2,000 millones, dirigida a atender una demanda histórica de saneamiento en ese municipio.

Posteriormente, el mandatario viajará a Mao, provincia Valverde, para verificar los avances del alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento. El proyecto fue iniciado con una inversión aproximada de RD$1,350.8 millones y está diseñado para beneficiar a más de 74,000 habitantes. INAPA ha informado que contempla más de 70 kilómetros de tuberías y una planta con capacidad para procesar 130 litros de aguas residuales por segundo.

Abinader también supervisará el Hospital Traumatológico de Mao y sostendrá una reunión con alcaldes y autoridades de Valverde para evaluar las prioridades de sus municipios. La programación incluye además la inauguración de la escuela El Guano. Con esta jornada, el Gobierno dará seguimiento a proyectos multimillonarios en transporte, saneamiento, salud, educación y conectividad, mientras mantiene encuentros con actores locales para abordar las necesidades y oportunidades de desarrollo del Cibao.