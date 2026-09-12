Ulises Rodríguez acelera construcción de nueva Estación Central de Bomberos en Santiago

El alcalde supervisó los trabajos en El Dorado y aseguró que la obra avanza luego de intervenir el drenaje pluvial que por años provocó acumulaciones de agua en la zona

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La construcción de la nueva Estación Central del Cuerpo de Bomberos en El Dorado avanza a ritmo acelerado, según informó este sábado el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, durante una visita de supervisión realizada al proyecto.

El ejecutivo municipal explicó que antes de concentrar los trabajos en la terminación del edificio, la Alcaldía de Santiago priorizó la solución del drenaje pluvial, debido a las constantes acumulaciones de agua que durante años afectaron a residentes, peatones y conductores que circulan por el entorno.

Rodríguez señaló que corregir esta situación era indispensable para garantizar el adecuado funcionamiento de la futura estación. Indicó además que el proyecto cuenta con estudios de suelo y análisis estructurales, tanto para su diseño como para la ejecución de los trabajos. “Viendo que ya las condiciones están dadas, aceleramos”, manifestó el alcalde.

Durante el recorrido, Rodríguez también informó que mantiene un programa permanente de supervisión de obras en diferentes sectores de Santiago, incluyendo proyectos en Nueva York Chiquito, el corredor y Mirador del Yaque, así como intervenciones relacionadas con soluciones habitacionales para personas ubicadas en determinados espacios del entorno.

Otra de las áreas de atención de la Alcaldía son las cañadas de Villa Olga, El Embrujo, La Española y el entorno de Hoya del Caimito, donde se desarrollan labores de limpieza, saneamiento, desmonte y recuperación de áreas verdes. El objetivo, según explicó, es transformar estos espacios y crear nuevas zonas destinadas a la recreación de las comunidades.

El alcalde aseguró que Santiago vive actualmente un proceso de transformación, impulsado por la construcción de infraestructuras y la recuperación de espacios públicos. También respondió a quienes cuestionan la ejecución de algunas obras, señalando que varios de estos proyectos permanecieron paralizados durante años. “¿Cuántos años estuvo esto aquí y nadie le hizo caso? Y ustedes pueden ver hoy que nosotros le estamos dando respuesta”, sostuvo.

Rodríguez destacó finalmente los avances que, según afirmó, se han registrado en limpieza, seguridad, recuperación de parques y espacios públicos, mencionando como ejemplo la calle Del Sol. El alcalde aseguró que estas iniciativas están generando una mayor presencia de visitantes y actividad en la ciudad, al tiempo que reiteró que continuará trabajando para impulsar el crecimiento y desarrollo de Santiago.