Intento de asalto a remesadora deja tres sospechosos muertos tras persecución en Azua

La Policía reportó un detenido y un prófugo tras dos presuntos enfrentamientos en Estebanía y Palmar de Ocoa; el Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del caso

Bartolo García

Azua, R.D. – Un intento de asalto a una sucursal de Caribe Express en el kilómetro 11 de Sabana Yegua terminó con tres presuntos integrantes del grupo muertos, uno detenido y otro prófugo, luego de una persecución y dos alegados enfrentamientos con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Policía Preventiva. El hecho ocurrió el viernes 11 de septiembre y permanece bajo investigación de las autoridades.

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía Nacional, cinco hombres armados y encapuchados llegaron al establecimiento a bordo de una Honda CR-V blanca, vestidos de negro y con chalecos antibalas. Las imágenes difundidas del incidente muestran a uno de los individuos golpeando con una herramienta el cristal de protección del área de caja, mientras otros sometían al vigilante de seguridad.

Los sospechosos no consiguieron acceder al área donde se encontraba el dinero, según confirmó posteriormente el vocero de la Policía. Antes de escapar, presuntamente golpearon al vigilante y lo despojaron de su arma de fuego y de una cartera. La alerta generada por el incidente dio inicio a un operativo de búsqueda y persecución en diferentes puntos de la provincia.

El primer contacto ocurrió en las proximidades del puente de Estebanía, donde, conforme al informe policial, se produjo un intercambio de disparos en el que uno de los sospechosos murió y otro fue apresado. La persecución continuó hasta Palmar de Ocoa, donde otros dos hombres fueron localizados y, según la institución, se produjo un segundo enfrentamiento. Ambos resultaron heridos y posteriormente fallecieron mientras recibían asistencia médica.

Durante las intervenciones, las autoridades reportaron la ocupación de un fusil, tres pistolas, 85 cápsulas calibre 9 milímetros y varios cargadores, además de dos chalecos antibalas, dos pasamontañas y cinco abrigos con capucha. También fueron incautados cinco teléfonos celulares, dos vehículos Honda CR-V, una placa y otros objetos que quedaron bajo control de los organismos investigadores.

El caso continúa en fase investigativa y este sábado el fiscal de Azua, Enrique Vicente, confirmó que los tres cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El representante del Ministerio Público indicó que trabajan para establecer plenamente las identidades de los fallecidos y precisar cómo se desarrollaron la persecución y los hechos que provocaron las tres muertes. También confirmó que una persona permanece detenida bajo custodia policial.

Las autoridades mantienen además la búsqueda del presunto integrante que permanece prófugo y analizan las evidencias recolectadas para determinar la participación individual de los involucrados. La investigación se desarrolla en coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por lo que la versión sobre los dos intercambios de disparos y las demás circunstancias del caso permanece, hasta el momento, sustentada en el informe preliminar de las autoridades.