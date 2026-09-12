Abinader inaugura puente de cuatro carriles y 12 kilómetros de calles asfaltadas en Peravia

El nuevo puente sobre el río Galeón y las intervenciones viales en Matanzas buscan mejorar la movilidad, el transporte de mercancías y la conexión de varias comunidades

Bartolo García

Peravia.– El presidente Luis Abinader inauguró en el municipio de Matanzas un nuevo puente sobre el río Galeón y 12 kilómetros de calles asfaltadas, dos obras destinadas a fortalecer la conectividad vial y mejorar las condiciones de tránsito en distintas comunidades de la provincia Peravia.

La nueva estructura sobre el río Galeón cuenta con 76 metros de longitud y fue construida de manera paralela al puente existente, permitiendo que el cruce disponga ahora de cuatro carriles. La infraestructura forma parte del corredor que comunica a comunidades como Paya, Sombrero, Matanzas y Cañafistol.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que el proyecto se integra a las intervenciones viales desarrolladas en la región Sur, entre ellas las circunvalaciones de Baní y Azua y otras obras orientadas a mejorar la movilidad hacia Santo Domingo.

El puente también tendrá incidencia en el transporte de productos agrícolas y mercancías, debido a que está ubicado en una zona con una importante actividad vinculada al cultivo de mango. Las autoridades consideran que la obra facilitará los desplazamientos de productores, comerciantes, transportistas y residentes.

La infraestructura incorpora iluminación mediante sistema solar, señalización horizontal y vertical, drenajes laterales, protección de taludes, aceras y elementos de seguridad vial. Además, fueron construidos 180 metros de gaviones y se realizaron trabajos para reforzar estructuralmente el puente existente.

Durante la misma jornada, Abinader dejó inaugurados 12 kilómetros de calles asfaltadas en las comunidades de San José y Arroyo Hondo, equivalentes a unos 74,000 metros cuadrados de pavimento. Los trabajos incluyeron 19,400 metros cuadrados de aceras, 20,000 metros lineales de contenes, 118 badenes, obras de drenaje y el ensanchamiento de dos puentes vehiculares.

El alcalde de Matanzas, Raúl Batista, indicó que las intervenciones benefician a más de 7,000 residentes y agradeció la ejecución de las obras en el municipio. Las autoridades destacaron que los proyectos buscan mejorar la seguridad vial, facilitar la comunicación entre comunidades y crear mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas y comerciales de Peravia.