Abinader entrega moderno campo de béisbol en Pizarrete tras 26 años de espera

Bartolo García

Peravia.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el campo de béisbol Nelson Mateo, en Pizarrete, provincia Peravia, una instalación destinada a la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria que pone fin a una espera de 26 años y beneficiará a cerca de 5,000 niños, adolescentes, jóvenes y familias de la zona.

Durante el acto, el mandatario exhortó a los niños a mantenerse entrenando y a sus instructores a continuar formando nuevos talentos del béisbol. Abinader resaltó el potencial deportivo de Peravia y mencionó al lanzador Juan Mejía, de los Rockies de Colorado, cuyas raíces familiares provienen de este distrito municipal. “Peravia compite con San Pedro de Macorís en jugadores profesionales”, expresó.

El estadio lleva el nombre de Nelson Mateo, reconocido por su impulso al deporte en la comunidad y por promoverlo como una vía de oportunidades para la juventud. La instalación fue equipada con gradas, back stop, dos dugouts con baños, cafetería, verja perimetral, cisterna de 3,000 galones, acceso de 200 metros lineales en hormigón armado y un sistema de iluminación que permitirá realizar actividades nocturnas.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Desarrollo Provincial con una inversión de RD$50,564,705.40. Su director, José Andújar, informó que la institución continuará ampliando la infraestructura deportiva en Peravia y señaló que actualmente se desarrollan proyectos como el Campo de Béisbol Ramón Pimentel, en La Montería; el Estadio de Sóftbol de Villa Güera y el Estadio de Béisbol de Sabana Buey, con inversiones que en conjunto rondan los RD$130 millones.

Andújar adelantó además nuevas intervenciones en Villa Sombrero, Villa Fundación, Nizao y Sabana Buey, que contemplan campos de béisbol, la reconstrucción de un polideportivo y una cancha de baloncesto. También indicó que un próximo proceso de licitación incluye 12 proyectos con una inversión estimada de RD$950 millones, entre ellos instalaciones deportivas en Las Barías, Don Gregorio, Paya, El Carretón, El Limonal, Catalina, Villa Sombrero y Santana.

Durante la actividad, Víctor Álvarez, presidente de la Liga de Béisbol de Pizarrete, entregó una placa de reconocimiento al jefe de Estado por el respaldo a las comunidades deportivas. La gobernadora Ángela Yadira Báez informó que ya están disponibles los fondos para la construcción de la funeraria municipal de Pizarrete, mientras que el senador Julito Fulcar destacó las inversiones realizadas en obras para el desarrollo de la provincia.

Previo a la inauguración, Abinader realizó una llamada telefónica a la velocista Marileidy Paulino para felicitarla por conquistar el primer lugar en el World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest, Hungría. El presidente expresó su orgullo y el del país por el nuevo logro de la atleta dominicana, conocida como “La Gacela de Don Gregorio”, quien continúa sumando triunfos a su trayectoria deportiva.