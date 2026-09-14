Dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan dicen sentirse sorprendidos por declaraciones Gonzalo Castillo

Video: https://www.youtube.com/shorts/EVmgaHm8HLU

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- “No quiero opinar sobre este gobierno”. “Prefiero hablar de mis intenciones cuando llegue a la presidencia y de lo que haremos”.

La respuesta se produjo cuando se le preguntó si consideraba que “este gobierno se ha comido el país”, interrogante a la que respondió de manera tajante, como puede observarse en un video puesto a circular.

Luego añadió: “Hemos dicho públicamente que queremos llegar a la presidencia para garantizar comida todos los días: desayuno, almuerzo y cena en todos los hogares dominicanos, sin excepción”.

También prometió acabar con los apagones y, según afirmó, retornar a la situación de 2020, cuando en el país había circuitos eléctricos de 24 horas. “Tenemos que eliminarlos también”, puntualizó.

Por su parte, quisqueyanos en documento consideran que el dirigente opositor evitó deliberadamente emitir críticas contra la actual administración del PRM, cerrando así cualquier posibilidad de confrontación.

En el documento, se preguntan: “¿Por qué un aspirante que busca desplazar al partido gobernante prefiere no cuestionar su gestión?”.

Asimismo, señalan que, para aspirar a la Presidencia, se requiere capacidad de comunicación, claridad en los planteamientos y habilidad para responder preguntas complejas. Sostienen que la Presidencia implica liderazgo, claridad de rumbo y temple para enfrentar debates y crisis nacionales e internacionales.

Agregan que Castillo debe demostrar si realmente posee las condiciones para asumir la conducción del Estado. Además, consideran que su partido debería evaluar cuidadosamente si está preparado para una responsabilidad de tal magnitud.

“No basta con contar con una estructura política; es imprescindible mostrar preparación, liderazgo y capacidad de comunicación a la altura del cargo más alto del país”, expresan.

Entre los firmantes figuran Nicolás Herrera, Martín Castro, Josefina de Jesús, Leopoldo Rodríguez, Juan Peña, Margarita Santos, Evelyn Nolasco, Silverio Rivera, Héctor Valentín, Manolo Luna, Wilfredo Liberato y Miguel López, entre otros.