Asaltan hispano en el Alto Manhattan; arrestan y acusan hombre de asesinato mujer en mismo vecindario

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Hombre hispano, presuntamente dominicano, fue asaltado violentamente en el Alto Manhattan, y la Policía apresa afroamerico por asesinar mujer en el mismo vecindario.

La víctima del asalto se produjo dentro del edificio número 500 de la calle 181, entre las avenidas Audubon y Ámsterdam, zona donde residen miles de quisqueyanos. El hecho ocurrió recientemente en horas de la madrugada y la Policía dio a conocer la información este sábado.

El desconocido despojó al hispano de dinero, prendas y documentos. Tras golpear fuertemente a la víctima hasta dejarla inconsciente, el asaltante huyó y abordó un vehículo Acura de color gris. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al presunto dominicano al hospital más cercano.

La uniformada difundió una foto del presunto ladrón y agresor, a quien describe como un hombre de tez oscura. La última vez fue visto con gorra blanca, camisa blanca, pantalón blanco y zapatos blancos.

La Policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar información a https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips. Las llamadas son estrictamente confidenciales.

Por otra parte, la uniformada informó este domingo que apresó y acusó a Tiliek Thompson, de 41 años, por presuntamente asesinar a Lovay Williams, de 27 años, quien residía en el edificio 500 de la calle 156, esquina la Avenida Ámsterdam, en el mismo vecindario de Washington Heights.

El victimario está acusado de 11 cargos, entre ellos asesinato, estrangulamiento, agresión y abandono de menores.