Trump detiene mitin en Carolina del Norte al ver que expulsaban a una mujer

El presidente interrumpió momentáneamente su intervención al identificar que una manifestante estaba siendo retirada del acto en Gastonia, donde hacía campaña por Michael Whatley

Bartolo García

Gastonia, Carolina del Norte.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió momentáneamente su discurso durante un mitin en Gastonia al percatarse de que una mujer estaba siendo retirada del evento tras protestar entre el público. El incidente ocurrió durante un acto de respaldo al candidato republicano al Senado Michael Whatley.

La interrupción se produjo pocos minutos después de comenzar la intervención del mandatario y generó abucheos entre parte de los asistentes. Trump preguntó inicialmente quién estaba provocando la reacción del público y pidió que le mostraran a la persona, antes de advertir que se trataba de una mujer.

A female protester was escorted out of President Trump's rally in Gastonia, North Carolina, on Wednesday.



“She’s going home to mama," Trump said to the crowd as the woman was removed. The president was in North Carolina campaigning alongside Republican Senate nominee Michael… pic.twitter.com/KoNjcQHQZL — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

“Oh, es una mujer. Hola”, reaccionó Trump mientras agentes de seguridad escoltaban a la manifestante fuera del lugar. Posteriormente, el mandatario hizo comentarios sobre la madre de la mujer y afirmó que estaría viendo el episodio por televisión.

Trump señaló que la manifestante regresaría a casa con su madre y sugirió que esta estaría molesta por lo ocurrido. No se difundió información que confirmara la identidad de la mujer ni el motivo específico de su protesta durante el acto político.

Tras el incidente, el presidente retomó su discurso y continuó su participación en el mitin organizado en apoyo a Michael Whatley, candidato republicano al Senado por Carolina del Norte.

Whatley disputa el escaño frente al exgobernador demócrata Roy Cooper, en una contienda que forma parte de las elecciones legislativas de noviembre. Trump utilizó su intervención en Gastonia para pedir respaldo electoral al candidato republicano y abordar distintos temas de su agenda política.

El episodio de la manifestante se convirtió en uno de los momentos más llamativos del acto, aunque Trump continuó con su discurso una vez que la mujer fue retirada del recinto.