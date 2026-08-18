Tribunal mantiene proceso contra Jean Alain Rodríguez y ordena seguir juicio por presunta corrupción

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó nuevamente la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y dispuso que continúe el juicio por presuntos actos de corrupción administrativa. La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que sostiene que no se ha producido una vulneración del plazo razonable del proceso.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, valoró la decisión y afirmó que Rodríguez deberá prepararse para responder ante las pruebas que serán presentadas durante el juicio. “Este tribunal le ha enviado un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de la prueba”, expresó tras conocerse el fallo.

Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público

Según explicó Camacho, el tribunal tomó en consideración diferentes actuaciones registradas durante los aproximadamente cinco años que lleva el proceso. Entre estas mencionó solicitudes de aplazamiento, recusaciones y otros incidentes promovidos durante la etapa preliminar, circunstancias que, de acuerdo con el Ministerio Público, incidieron en la duración del expediente y justifican que no se declare extinguida la acción penal.

La representación del Ministerio Público estuvo encabezada por Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acompañados por los fiscales Enmanuel Ramírez, Rosa Alba García y Melbin Romero. El órgano acusador sostuvo ante el tribunal que las solicitudes de extinción buscan impedir que el expediente llegue a la fase en la que deberán discutirse las pruebas.

Durante el proceso también fueron presentadas nuevas solicitudes de extinción por parte de las defensas de otros acusados. Camacho señaló que Rafael Solano y Ramón Burgos plantearon peticiones similares, aunque consideró que deberían recibir la misma respuesta debido a que el tribunal ya evaluó la duración del proceso y el comportamiento de las partes involucradas.

Jean Alain Rodríguez

Jean Alain Rodríguez es acusado por el Ministerio Público de participar en un supuesto esquema que habría malversado más de RD$6,000 millones mediante operaciones presuntamente fraudulentas desarrolladas entre 2016 y 2020, período en el que ocupó el cargo de procurador general de la República. El expediente incluye imputaciones por soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros delitos.

El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, ordenó la continuación del juicio contra Rodríguez Sánchez y los demás procesados. El expediente involucra a más de una decena de imputados, quienes deberán continuar enfrentando las acusaciones del Ministerio Público y ejercer sus medios de defensa durante el conocimiento del proceso judicial.