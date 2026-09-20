Salud Pública cierra “Toque Angelical” por operar sin licencia y con personal no capacitado

La denuncia de una paciente motivó la inspección; Salud Pública atribuyó la medida a incumplimientos detectados durante la revisión

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Salud Pública informó que dispuso el cierre del centro de masajes “Toque Angelical” luego de que técnicos de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud verificaran que operaba sin la licencia requerida y con personal no capacitado para prestar los servicios ofrecidos.

La intervención se produjo después de que una joven identificada como Yahidy denunciara, según su propio relato, haber vivido un momento incómodo durante un masaje. Esa versión fue difundida en Instagram por la cuenta @chichinoticias y posteriormente circuló en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con la publicación difundida por @chichinoticias, la joven relató un supuesto contacto inapropiado durante el servicio. Ese señalamiento corresponde exclusivamente a la versión de Yahidy y no aparece presentado por Salud Pública como un hecho comprobado.

Según la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública, la denuncia motivó que técnicos de Habilitación acudieran al establecimiento para revisar las condiciones en que operaba. La institución no atribuyó la medida administrativa directamente al contenido de la denuncia.

Durante esa inspección, Salud Pública informó que el centro ofrecía masajes de relajación y drenaje linfático sin contar con la licencia de habilitación correspondiente.

La misma institución indicó además que el personal que prestaba esos servicios no estaba debidamente capacitado, otro de los hallazgos reportados durante la revisión técnica.

Por tanto, la denuncia de Yahidy fue el antecedente que provocó la inspección, mientras que la decisión de Salud Pública se sustentó en las condiciones de funcionamiento verificadas por sus técnicos. Las reacciones generadas en redes sociales corresponden a la difusión pública del relato y no a conclusiones oficiales sobre el supuesto contacto denunciado.