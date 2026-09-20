Raúl Martínez: Gobierno fracasa ante violencia y alza de combustibles

El dirigente de la Fuerza del Pueblo cuestionó la seguridad ciudadana y el impacto de los recientes aumentos

Bartolo García

Boca Chica.– Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, expresó preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en Boca Chica y cuestionó las políticas gubernamentales en materia de seguridad ciudadana y costo de vida.

Martínez ofreció las declaraciones durante una jornada de capacitación en Derecho Electoral dirigida a abogados de la organización política, actividad cuyo componente académico estuvo a cargo del jurista Manuel Mateo Calderón, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Al referirse a la situación de seguridad, el dirigente opositor sostuvo que los episodios ocurridos recientemente en Boca Chica reflejan, a su juicio, dificultades de mayor alcance. “El Gobierno del PRM no ha dado pie con bola en lo que tiene que ver con la implementación de políticas eficaces de seguridad ciudadana”, manifestó.

Sus declaraciones se producen después del ataque a tiros ocurrido el 12 de septiembre en el sector Los Coquitos, donde dos personas murieron y cinco resultaron heridas. La Policía Nacional informó posteriormente sobre detenciones, entregas y personas vinculadas al hecho mediante investigaciones y órdenes judiciales.

Martínez también cuestionó los resultados de la reforma policial y afirmó que, desde su perspectiva, no se ha producido la transformación esperada. “Lo que ha ocurrido con la reforma policial es lo que ellos llaman ‘bulto, allante y movimiento’”, expresó al valorar el proceso desarrollado durante los últimos años.

El dirigente abordó además el reciente ajuste en los precios de los combustibles y criticó el impacto que, según consideró, tendrá sobre los hogares. La gasolina premium aumentó RD$9 por galón, la regular RD$5, el gasoil óptimo RD$9 y el regular RD$5, mientras el Gobierno informó que destinó RD$1,985.7 millones para subsidiar parcialmente los combustibles durante la semana.

Tras sus señalamientos, Martínez indicó que la Fuerza del Pueblo procura ejercer una oposición basada en la crítica y la búsqueda de soluciones. La actividad continuó con la capacitación electoral, dentro de un programa con el que la Secretaría de Asuntos Jurídicos proyecta formar alrededor de 2,400 abogados en materia electoral y contencioso-electoral de cara a los procesos de 2028.