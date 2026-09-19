Juan Tomás exige aclarar demolición de obra destinada a estación de bomberos en Jacagua

El exregidor pidió esclarecer lo ocurrido y retomar la construcción de una estación

Bartolo García

Santiago.– El exregidor de San Francisco de Jacagua Juan Tomás solicitó que sean aclaradas las circunstancias bajo las cuales fue demolida una construcción iniciada en 2012 para albergar una estación de bomberos, al considerar necesario establecer qué ocurrió con una infraestructura levantada con recursos destinados al distrito municipal.

Tomás, ingeniero de profesión, bombero y especialista en planificación y respuesta a emergencias, explicó que la obra comenzó durante la gestión del fallecido alcalde Elías Castro, luego de un proceso de consultas con organizaciones sociales para determinar el lugar donde sería levantada.

Según relató, durante esas conversaciones se consideró utilizar un área verde y destinar recursos del presupuesto participativo para comenzar los trabajos. Finalmente fue seleccionada la zona de Las Tres Cruces por entenderse que ofrecía una ubicación estratégica para facilitar el desplazamiento de vehículos de emergencia hacia diferentes puntos del distrito.

El exregidor señaló que residentes han expresado preocupación por la situación surgida en torno al terreno y la demolición de la estructura, debido a que la obra había sido presentada desde sus inicios como un activo destinado a prestar un servicio público a San Francisco de Jacagua.

Ante la controversia sobre la propiedad de los terrenos, Tomás planteó que el Ayuntamiento y la empresa desarrolladora que afirma ser propietaria del espacio busquen un entendimiento que permita aclarar la situación y encontrar una salida que, según manifestó, evite mayores perjuicios para el distrito municipal.

El exconcejal también pidió que cualquier solución tome en consideración los recursos públicos que, de acuerdo con su versión, fueron invertidos en el inicio de la construcción. Asimismo, llamó al Ayuntamiento a retomar como prioridad el establecimiento de una estación de bomberos, ante la necesidad de responder con mayor rapidez a incendios y otras emergencias.

“El funcionamiento de una estación de bomberos no puede seguir esperando”, expresó Juan Tomás, quien insistió en la importancia de disponer de una infraestructura destinada a proteger vidas y bienes materiales. Sus planteamientos fueron difundidos mediante una publicación en medio digital.