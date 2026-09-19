Expo Acero 2026 reúne en Santiago a más de 100 marcas y seis universidades

La cuarta edición tiene a Estados Unidos como país invitado de honor y concentra empresas, profesionales, estudiantes y delegaciones vinculadas a la industria del acero

Bartolo García

Santiago.– Expo Acero Santiago 2026 abrió su cuarta edición con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales vinculadas a la construcción en acero, consolidando a la ciudad como punto de encuentro para empresarios, profesionales, técnicos, estudiantes y representantes del sector.

La feria se desarrolla del 18 al 20 de septiembre en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con Estados Unidos como país invitado de honor. Su agenda incluye conferencias, talleres y paneles sobre diseño, fabricación, construcción, tecnología, sostenibilidad, seguridad y corrosión.

Francisco Javier Durán,destacó el momento que vive Santiago y el impacto que tiene el desarrollo de nuevas infraestructuras

Francisco Javier Durán, fundador de Expo Acero, destacó el proceso de transformación que vive Santiago y sostuvo que el crecimiento de nuevas infraestructuras impacta directamente toda la cadena de valor de la construcción. “Santiago está siendo pensado y construido para responder a su propio crecimiento”, expresó durante el acto inaugural.

Durán indicó que la inversión pública ejecutada en la provincia durante los últimos cinco años supera los RD$110,000 millones, con más de 200 obras e intervenciones, y citó al Monorriel de Santiago entre los proyectos que están modificando la movilidad y las perspectivas de desarrollo urbano y económico de la ciudad.

Uno de los ejes de esta edición es la vinculación entre la industria y la academia. Expo Acero informó sobre una alianza con UNIBE, UNPHU, INTEC, UCATECI, UTESA y PUCMM, orientada a acercar a estudiantes y futuros profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción al sector productivo y a las nuevas tecnologías aplicadas a las estructuras metálicas.

Durante la ceremonia, Xervin Equipos entregó al INFOTEP un simulador de soldadura Miller Electric Co. con tecnología de realidad aumentada, a través del Instituto Dominicano de la Construcción en Estructuras Metálicas, con el propósito de fortalecer la capacitación de soldadores y técnicos especializados.

Expo Acero Santiago 2026 permanecerá abierta hasta el domingo 20 de septiembre, con entrada gratuita mediante registro previo. La feria cuenta con el respaldo de empresas e instituciones nacionales e internacionales y continúa ampliando una plataforma que en 2025 reunió a 105 empresas, representantes de 16 países y más de 4,500 asistentes.