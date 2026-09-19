Abinader inaugura planta de residuos por RD$1,600 millones y Puerto Plata pone fecha a nuevo teleférico

La instalación procesará entre 800 y 1,000 toneladas de desechos diariamente y proyecta generar unos 1,000 empleos directos e indirectos

Bartolo García

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader inauguró la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, en San Felipe de Puerto Plata, una infraestructura desarrollada con una inversión superior a RD$1,600 millones y que proyecta generar alrededor de 500 empleos directos y otros 500 indirectos.

La instalación forma parte de un proyecto para transformar la gestión de residuos sólidos en la región Norte y fue desarrollada con inversión privada de Jaime Manuel Camps Power Recycling, S.R.L., en coordinación con el fideicomiso público-privado DO Sostenible. El complejo también contempla la incorporación formal de recicladores que hasta ahora realizaban esa labor de manera informal.

Durante la actividad, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que los trabajos de construcción del nuevo Teleférico de Puerto Plata comenzarán el próximo 30 de septiembre, luego de concluir el proceso de licitación pública internacional.

Paliza vinculó la nueva planta con el proceso de cierre técnico del vertedero tradicional que desarrolla el Ayuntamiento de Puerto Plata y destacó la importancia de ambas iniciativas para una provincia cuya actividad económica mantiene una estrecha relación con el turismo.

La infraestructura está levantada sobre 291,000 metros cuadrados y dispone de capacidad para recibir entre 800 y 1,000 toneladas de residuos diariamente, con una capacidad total estimada en 1,314,000 toneladas. El proyecto busca reducir la disposición de residuos a cielo abierto y mejorar su aprovechamiento mediante procesos de valorización.

El empresario y principal accionista del proyecto, José Antonio Acebal, agradeció el respaldo recibido para desarrollar la iniciativa y destacó el papel de las alianzas público-privadas. La planta incorpora además sistemas dirigidos a reducir la contaminación de suelos, ríos y costas y al tratamiento de gases generados durante la gestión de los desechos.

En la inauguración participaron José Ignacio Paliza; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco; la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; y representantes del proyecto y de la empresa responsable de la obra. La puesta en funcionamiento de la planta se suma a las iniciativas de infraestructura y gestión ambiental desarrolladas actualmente en Puerto Plata.