Abinader viaja a Nueva York para hablar ante la ONU

El mandatario intervendrá el miércoles ante la Asamblea General y sostendrá reuniones de alto nivel

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Nueva York para representar a República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde desarrollará una amplia agenda internacional que tendrá como punto central su intervención ante el organismo multilateral el próximo miércoles después del mediodía.

El mandatario estará acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. La agenda contempla reuniones bilaterales, encuentros de alto nivel y actividades vinculadas a cooperación, comercio, inversión, desarrollo e inteligencia artificial.

El lunes, Abinader participará en la Iniciativa Escudo de las Américas y en la Cumbre Anual de Concordia 2026, específicamente en un espacio dedicado a la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en el continente. También sostendrá reuniones con empresarios iberoamericanos y participará en un diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial.

Para el martes está prevista su participación en la apertura del Debate General de la Asamblea General, además de reuniones bilaterales, acercamientos diplomáticos y actividades relacionadas con Meta RD 2036. Durante esa jornada también asistirá, acompañado de la primera dama, a una recepción oficial.

El miércoles Abinader pronunciará su alocución ante la Asamblea General de la ONU, escenario en el que expondrá la posición y prioridades de República Dominicana frente a los principales desafíos internacionales. Durante su estadía también está prevista la entrega del primer pasaporte biométrico y su participación en actividades vinculadas a la comunidad dominicana en Nueva York.

Ese mismo miércoles, Abinader se convertirá en el primer mandatario dominicano en recibir la Gold Insigne de Americas Society, reconocimiento que será entregado durante una cena organizada en su honor en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

El jueves continuará su agenda con encuentros con sectores de la diáspora dominicana, jóvenes y representantes empresariales, mientras que el viernes participará en un desayuno con presidentes de seccionales del PRM, recibirá un reconocimiento de la William Paterson University y asistirá a un homenaje a José Francisco Peña Gómez.

Durante la visita, el canciller Víctor “Ito” Bisonó desarrollará paralelamente reuniones con homólogos y representantes de otros países para fortalecer relaciones diplomáticas y explorar nuevas oportunidades de cooperación. República Dominicana tendrá presencia en espacios relacionados con democracia, desarrollo, inteligencia artificial, comercio, inversión, minerales críticos y la situación de Haití.