Carolina Mejía suma dirigentes y fortalece su estructura política en la Línea Noroeste

La aspirante presidencial del PRM encabezó juramentaciones en Dajabón, Santiago Rodríguez y Monción

Bartolo García

Línea Noroeste.– La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó este sábado una jornada política en Dajabón y Santiago Rodríguez, donde incorporó autoridades electas, dirigentes partidarios y nuevos equipos territoriales a su estructura de cara al proceso interno de la organización.

En Dajabón, Mejía juramentó a cientos de dirigentes y simpatizantes, entre ellos Alexis de la Cruz, designado coordinador municipal de campaña; la diputada Daritza Zapata; José Susaña; el alcalde de Partido, Amable Peña; William Peralta; y Lohendy Bejarán, coordinadora provincial de las mujeres.

Durante la actividad también se integró el alcalde de Restauración, Daniel Fontanillas, quien, según informó el equipo de Mejía, dejó otra corriente interna del PRM para respaldar sus aspiraciones. “Vengo a juramentar, pero sobre todo a agradecer, porque agradecer es la memoria del corazón”, expresó la dirigente.

Como parte de su recorrido por Dajabón, Mejía sostuvo además un encuentro con el empresario Takeshi Mukai, a quien reconoció por sus aportes al desarrollo de la provincia. Durante la reunión reiteró su propuesta de complementar el muro fronterizo impulsado por el presidente Luis Abinader con “un muro económico” basado en inversión, producción, empleos y oportunidades para las comunidades de la zona.

La agenda continuó en San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde fueron juramentados la diputada Juana Castillo; el presidente provincial del PRM, Yansel Fernández; el alcalde Félix Marte; William Torres y los regidores Irving Vargas, Yoerlin Abreu y Fernando Domínguez, además de otros dirigentes locales.

Durante esa actividad, Marlene Zapata resaltó el respaldo que, según afirmó, ha encontrado la candidatura de Mejía en la provincia y señaló que algunos hombres le han manifestado que “por primera vez quieren ser gobernados por una mujer”.

El recorrido concluyó en Monción con la juramentación de Juan Peralta, conocido como “Pepe Meseta”, como coordinador municipal, en un acto en el que también participaron la diputada Juana Castillo y la gobernadora Martha Collado. Con estas actividades, Mejía continúa ampliando su organización política en municipios y distritos de la Línea Noroeste.