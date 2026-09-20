Liz Mieses dice al PLD que le conviene una alianza con el PRM

La diputada oficialista aclaró que se trata de una posición personal y no de una decisión del Partido Revolucionario Moderno

Bartolo García

Santo Domingo.– La diputada del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Liz Mieses, planteó que al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría convenirle explorar una alianza política con el oficialismo, al analizar el escenario que atraviesan las principales organizaciones partidarias del país.

Durante su participación en el programa El Sol de la Tarde, Mieses precisó que su planteamiento corresponde exclusivamente a una valoración personal y no representa una posición oficial del PRM sobre eventuales acuerdos con el partido morado.

“Entiendo que lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana es buscar una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Y lo repito y lo mantengo”, expresó la legisladora al defender su posición sobre posibles entendimientos políticos.

Mieses argumentó que las alianzas forman parte de la dinámica de los partidos y consideró que determinadas decisiones pueden permitir a las organizaciones conservar o fortalecer sus estructuras de acuerdo con las circunstancias de cada momento político.

La congresista relató además que durante una reciente visita a la provincia Peravia quedó sorprendida por la estructura territorial de una organización opositora que observó en esa demarcación, aunque evitó identificar directamente al partido al que hacía referencia.

Al profundizar sobre la posibilidad de acuerdos entre fuerzas que actualmente compiten entre sí, Mieses sostuvo que las relaciones políticas pueden cambiar dependiendo de las circunstancias y de los intereses estratégicos de cada organización.

“La política es coyuntural y la política es de alianza, y el que hoy es tu enemigo, mañana definitivamente puede ser tu aliado”, afirmó la diputada, reiterando que su propuesta sobre un eventual entendimiento entre PRM y PLD responde a su análisis personal del escenario político.