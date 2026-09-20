Propeep lleva siembra de manglar rojo al río Ozama para recuperar su ribera

La institución lanzó el programa “Propeep Siembra tu Futuro” y anunció jornadas periódicas de responsabilidad social en distintas comunidades del país

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) inició un programa de reforestación en la ribera del río Ozama, donde colaboradores de la institución participaron en la siembra de ejemplares de mangle rojo como parte de una iniciativa orientada a contribuir con la recuperación ambiental de la zona.

La jornada, denominada “Propeep Siembra tu Futuro”, se desarrolló en la avenida Paseo del Río, en el sector Domingo Sabio, Distrito Nacional, y estuvo encabezada por el director de Propeep, Robert Polanco, y el director de Operaciones de la Fundación Loyola 79, Luis Báez del Río.

Durante la actividad fueron plantados ejemplares de Rhizophora mangle, conocido como mangle rojo, una especie adaptada a ambientes con presencia de salinidad. Polanco explicó que la intervención marca el inicio de un programa de responsabilidad social que será desarrollado periódicamente con colaboradores y equipos territoriales de la institución.

“Hoy no solamente sembramos árboles; sembramos compromiso, responsabilidad y esperanza para las futuras generaciones”, expresó Polanco, quien informó que las acciones también incluirán limpieza de playas, recuperación de espacios comunitarios y colaboración con ayuntamientos y otras entidades.

El funcionario señaló que el objetivo es que los colaboradores puedan destinar parte de su tiempo a iniciativas de impacto comunitario. “Lo que pretendemos es salir periódicamente de nuestro trabajo habitual para poner también nuestro tiempo, nuestras manos y nuestro esfuerzo al servicio de la sociedad”, afirmó.

Por su parte, Luis Báez del Río explicó que en la zona de la Ciénaga de Domingo Sabio también se ha implementado el sistema de siembra de bosques Miyawaki, método que utiliza especies autóctonas para favorecer la recuperación de áreas degradadas y acelerar el crecimiento de nuevas zonas boscosas.

La jornada se desarrolló bajo lluvia y contó con la participación de decenas de colaboradores de Propeep, además de autoridades institucionales. La entidad indicó que continuará realizando actividades similares como parte de su estrategia de responsabilidad social y de apoyo a la recuperación de espacios naturales y comunitarios.