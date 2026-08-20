Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú y provoca evacuaciones en varias ciudades

PERÚ.– Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves 20 de agosto varias regiones del centro y sur de Perú, provocando que numerosos ciudadanos abandonaran viviendas y establecimientos para concentrarse en calles y espacios abiertos mientras las autoridades iniciaban las evaluaciones de posibles daños.

🇵🇪🚨 URGENTE: 🚨🚨🚨



Así se vivió el terremoto de 7.2 en Perú, con epicentro en Ayacucho.



Hasta ahora no se han reportado víctimas pero si daños a estructuras. pic.twitter.com/dF8DxXKvoU — ✝️ Julián Zamudio 🇨🇴 (@JulianZamudio) August 20, 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se produjo alrededor de las 13:00, hora local, y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El organismo estableció una profundidad de aproximadamente 108 kilómetros.

Uno de los momentos de mayor tensión fue registrado en Talavera, provincia de Andahuaylas, en Apurímac, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de personas saliendo rápidamente de las edificaciones y agrupándose en la avenida Confraternidad, ante el temor de posibles daños estructurales.

Debido a la profundidad del movimiento, el sismo pudo sentirse a una distancia considerable del epicentro. Reportes indicaron que fue percibido en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Ica, Cusco y otras localidades, llegando incluso hasta Lima, donde residentes también reportaron haber sentido el temblor.

‼️ Así se vivió el TERREMOTO de PERÚ en uno de los municipios al sur del país https://t.co/4uLnw5H5P1 pic.twitter.com/Dwbpoz1H7N — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2026

Tras el terremoto, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para evaluar posibles afectaciones a viviendas, carreteras y otras infraestructuras. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantenía el monitoreo de las localidades consideradas más vulnerables, especialmente aquellas ubicadas en las proximidades del epicentro.

La preocupación se concentró particularmente en sectores rurales donde existen viviendas construidas con adobe y calamina, materiales susceptibles a sufrir daños ante movimientos sísmicos de gran intensidad. El alcalde de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales mientras avanzaban las inspecciones en las comunidades cercanas a Coracora.

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‼️🇵🇪Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú



El epicentro estuvo en Ayacucho y se sintió en otras localidades, incluida la capital. pic.twitter.com/usxd7msfhq — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2026

Mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami para el litoral peruano. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y recomendaron a la población permanecer atenta a las informaciones oficiales ante posibles réplicas.

Con información de actualidad.rt.com y france24.com/es