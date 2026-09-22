TC pone el debido proceso penal en el centro del debate con más de 45 expertos internacionales

El encuentro reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales para debatir los principales desafíos del derecho penal, procesal penal y constitucional

Bartolo García

Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) inauguró el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado al tema “Debido proceso constitucional en materia penal”, con la participación de más de 45 especialistas de República Dominicana y otros ocho países.

El presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier

Durante el discurso inaugural, el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, sostuvo que la defensa del debido proceso constituye una garantía frente al ejercicio del poder. “Defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia”, afirmó.

Estévez Lavandier recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra las garantías del debido proceso y señaló que estas no deben ser entendidas como simples formalidades, sino como límites constitucionales destinados a garantizar que toda persona pueda ser escuchada y hacer valer sus derechos dentro de un proceso.

Magistrados del Tribunal Constitucional, autoridades y expositores durante la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado al «Debido proceso constitucional en materia penal».

El magistrado también destacó decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional relacionadas con la revisión jurisdiccional del habeas corpus, los límites a la reserva de la carpeta fiscal, la notificación de sentencias a abogados de imputados privados de libertad y la presencia de la defensa durante la actividad probatoria. Según explicó, varios de esos criterios fueron incorporados a la reforma del Código Procesal Penal mediante la Ley 97-25.

Entre los principales retos planteados durante el encuentro figuran la mora judicial, la duración excesiva de los procesos, el populismo penal, la presión de la opinión pública, el avance del crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas. Estévez Lavandier llamó a concebir el debido proceso no solo como un conjunto de garantías, sino como una “verdadera cultura jurídica”.

La apertura contó además con la participación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta. Mejía valoró la permanencia de este espacio de reflexión y diálogo, mientras Peralta destacó la importancia de debatir los desafíos del sistema judicial y el papel del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento de las garantías procesales. Estévez Lavandier también rindió homenaje al jurista alemán Robert Alexy.

Tras el acto protocolar, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, presentó la conferencia “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, en la que cuestionó la automatización de la función judicial. El congreso reúne expertos de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana, y continuará hasta el miércoles.