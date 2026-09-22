Cheddy García se apodera de la cartelera y hace historia: estará en tres películas simultáneamente en los cines.

La actriz y humorista dominicana llegará a las salas en septiembre, octubre y noviembre con “La Fábrica de Bodas”, “Espinal” y “La Novia del Atlántico”, mientras prepara además el estreno de “Namasté”.

SANTO DOMINGO, RD.- Cheddy García atraviesa uno de los momentos de mayor actividad de su extensa trayectoria artística y se prepara para alcanzar un hito particularmente significativo dentro de la cinematografía dominicana: durante tres meses consecutivos, su presencia podrá disfrutarse en las salas de cine a través de tres producciones cinematográficas diferentes.

La reconocida actriz, humorista y empresaria dominicana estará presente en “La Fábrica de Bodas”, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre; “Espinal”, producción puertorriqueña que llegará a las salas dominicanas en octubre; y “La Novia del Atlántico”, película dominicana cuyo estreno está previsto para el 26 de noviembre.

Se trata de una coincidencia poco habitual en la exhibición cinematográfica y que coloca a Cheddy García en un momento particularmente relevante de su carrera, demostrando su permanencia, versatilidad y capacidad para mantenerse activa en diferentes proyectos cinematográficos.

Tres películas, tres historias y tres retos actorales

El primero de estos proyectos es “La Fábrica de Bodas”, comedia dirigida por Francis “El Indio” Disla y protagonizada por el actor mexicano Kuno Becker, quien encabeza un importante elenco dominicano en el que también figuran Cheddy García, Fausto Mata, Zoe Martín y otros reconocidos talentos.

La producción tendrá su premier el 21 de septiembre y llegará a las salas comerciales a partir del 25 de septiembre. Además, ya ha tenido exposición internacional al ser seleccionada como película de apertura del Dominican Film Festival in New York.

En octubre llegará a los cines dominicanos “Espinal”, producción puertorriqueña basada en la vida del medallista olímpico Jaime Espinal.

La cinta, dirigida por el cineasta colombiano Jaime Segura, retrata el camino de Espinal desde una infancia marcada por la pobreza, la violencia y el racismo hasta convertirse en un destacado luchador olímpico y conquistar una medalla histórica para Puerto Rico. Recibió el Premio del Público en el Puerto Rico Film Fest.

Y para cerrar este particular recorrido cinematográfico, el 26 de noviembre llegará a los cines “La Novia del Atlántico”, producción dominicana dirigida por la actriz y productora Celinés Toribio, quien debuta como directora.

La cinta cuenta con un elemento distintivo: aproximadamente el 90 % del equipo delante y detrás de cámaras está integrado por mujeres, convirtiéndose en una propuesta que destaca la participación femenina dentro de la industria cinematográfica nacional.

La historia sigue a Miguelina, Evelyn y Laura, interpretadas por Cheddy García, Sandy Hernández y Celinés Toribio, respectivamente. Tres mujeres con realidades diferentes que terminan uniendo fuerzas cuando descubren que Evelyn se encuentra atrapada en una relación tóxica y violenta.

La película aborda temas como la violencia intrafamiliar, la sororidad, las segundas oportunidades, la resiliencia y el amor propio, y fue rodada en Puerto Plata. El reparto también incluye a Frank Perozo, Iván Sánchez, Camila Issa, Candy Santana y otros talentos.

Una carrera que sigue sumando capítulos

Con una trayectoria de casi 35 años, más que abarca el humor, la televisión, el teatro, el cine y el emprendimiento, Cheddy García se ha consolidado como una de las figuras femeninas más reconocidas y versátiles del entretenimiento dominicano.

El calendario de Cheddy García no termina en noviembre. Para el primer cuatrimestre de 2027 también está previsto el estreno de “Namasté”, una nueva producción dominicana dirigida por Yoel Morales y producida por Caribbean Cinemas, que sumará otro proyecto cinematográfico a la agenda de la actriz, y además sigue como panelista del programa “La Fábrica Radio” por Estrella 90.