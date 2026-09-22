Durante una emotiva ceremonia entregan premios Puertoplateño Sobresaliente al abogado Amadeo Peralta.

Playa Dorada, Puerto Plata.

En una ceremonia llena de grandes emociones, la alcaldía de Puerto Plata, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, Brickell y Aerodom, fueron entregados los premios Puertoplateños Sobresalientes en el salón de eventos del hotel Emotions Hodelpa de este complejo turístico.

La alcaldía de Puerto Plata declaró hijos meritorios y distinguidos a todos los Puertoplateños Sobresalientes que fueron premiados en esta distinción y los invitados a la ceremonia pasaron por la alfombra roja a ser homenajeados y por ser Puertoplateños de reconocimiento y por tal razón merecieron tal distinción y fueron nominados en 15 renglones diferentes.

Dedicatoria Especial: VH Gran Ventana Beach Resort, en honor a su 30.º aniversario en el sector turístico.

Institución del Año / Reconocimiento Empresarial: Foro Empresarial Puerto Plata.

Mención Especial; abogado Amadeo Peralta

Estudiante de Término Meritoria: Salyira Figueroa Gómez.

Esta edición 28 tuvo una dedicatoria especial al Gran Ventana Hotel Beach Resort al cumplir 30 años de excelente servicio a sus huéspedes.

El señor Isidro García, ya fallecido, fue el fundador de la cadena VH Hoteles, y sus hijos, encabezado por la arquitecta Sarah García, han seguido su gran legado.

El obispo de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro y el periodista Guillermo Castro, presidente del premio, entregaron una placa de reconocimiento a los ejecutivos del Gran Ventana Beach Resort.

El abogado Amadeo Peralta fue reconocido por ser un destacado munícipe y un ejemplo a seguir y por su defensa a la comunidad de Puerto Plata y por ser un destacado abogado de origen Puertoplateño, amigo de los periodistas y ser fuente de consultas y reconocido en todos el país y ser un jurista preocupado por la difusión del nuevo Código Penal por los medios de comunicación masivos y por ser un abogado comprometido con los mejores interés de la nación.

Durante el acto fueron reconocidos distintas personalidades de Puerto Plata, entre ellos el Alcalde municipal de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez.

El ministerio Arca de Salvación fue galardonado con motivo de cumplir 50 años de servicio a la comunidad y de alabanzas al Señor Jesucristo

La Academia Técnico Vocacional Sucesos recibió placa de reconocimiento al cumplir 30 años de labor educativa en la preparación en idiomas a jóvenes, niños y adultos de escasos recursos.

El empresario turístico Edmundo Aja fue reconocido por sus aportes al turismo de Puerto Plata, donde ha hecho grandes inversiones en hoteles y la banca.-

El director general del IDAC, ingeniero Igor Rodríguez Duran fue reconocido por su eficiente desempeño y modernizar la Aviación Civil Dominicana, haciéndola más segura.