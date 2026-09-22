Aeropuerto Internacional Cabo Rojo será clave para el desarrollo de la región Sur

IDAC avanza en el proceso de equipamiento y selección del personal para la nueva terminal aérea

Santo Domingo.- El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó que el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo será una infraestructura fundamental para el desarrollo de la región Sur, al tiempo que destacó los avances en el proceso de equipamiento y selección del personal que tendrá a su cargo la prestación de los servicios aeronáuticos en la nueva terminal.

Rodríguez Durán explicó que el proyecto será el noveno aeropuerto internacional de la República Dominicana y se desarrolla bajo un esquema de fideicomiso, con participación del sector privado. Señaló que esta infraestructura contribuirá a fortalecer la conectividad aérea y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico de la región.

Indicó que entre los equipos de última generación que serán instalados, figuran una torre de control con equipo de comunicación de última generación, sistema de ayuda de medición a distancia VOR/DME, una estación de observación meteorológica, sistemas de respaldo energético y un radar primario y secundario con tecnología ADS-B, entre otros equipos necesarios para garantizar una operación eficiente y segura.

El titular del IDAC resaltó que la obra responde a la visión del presidente Luis Abinader de continuar impulsando el desarrollo de la región Sur. Agregó que los trabajos de construcción de la pista avanzan a buen ritmo y que esta contará con un moderno sistema de iluminación, mientras la terminal aérea tendrá la capacidad necesaria para atender las demandas de sus operaciones.

Rodríguez Durán explicó que el crecimiento sostenido de las operaciones aéreas también ha requerido fortalecer la disponibilidad de personal técnico especializado. En ese sentido, informó que el IDAC, junto al Ministerio de Administración Pública (MAP), abrió un curso-concurso para la incorporación de 50 nuevos controladores de tránsito aéreo, ante la elevada demanda del servicio actual y proyectado al futuro.

El director general del IDAC afirmó que el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo contribuirá a generar cientos de empleos directos e indirectos, además de dinamizar la actividad económica y turística de la región Sur. Sostuvo que la puesta en operación de esta terminal representará nuevas oportunidades para los habitantes de la zona.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Hoy Mismo que se transmite de lunes a viernes a través del canal 9 de Color Visión.