Se entrega por caso Julián Oro Duro hombre señalado por la Policía como presunto implicado

Kevin Dariel Germán Troncoso acudió a un destacamento en Los Mina tras ser identificado por las autoridades en relación con el ataque donde murió Zeneida Socorro Castillo

Bartolo García

Santo Domingo.– Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Kevin” o “Yandel”, señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, se entregó la madrugada de este miércoles por este caso.

El joven, de 23 años, acudió al destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y de un comunicador de la plataforma Pueblo TV, pocas horas después de que la Policía hiciera pública su identificación y solicitara que se presentara para responder por el hecho.

La Policía había informado que contra Germán Troncoso existe una orden de arresto y que las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) lo sitúan entre las personas presuntamente vinculadas a la irrupción en la vivienda de Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Durante el hecho murió Zeneida Socorro Castillo y el merenguero resultó herido. De acuerdo con las informaciones preliminares suministradas, varios individuos habrían ingresado a la residencia con el supuesto propósito de cometer un robo, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál habría sido la participación específica de Germán Troncoso en el ataque, por lo que su vinculación con los hechos permanece bajo investigación y corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades correspondientes.

El joven también figura en la nómina de julio de la Junta del Distrito Municipal de La Victoria como chofer de ambulancia, con un salario bruto mensual de RD$10,000, según la documentación citada sobre ese cabildo.

Las autoridades han señalado además que Germán Troncoso es una persona conocida en los alrededores de La Victoria y le atribuyen antecedentes delictivos. La Policía mantiene abiertas las investigaciones y continúa la búsqueda de otros posibles implicados en el hecho.