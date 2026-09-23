DGCP revisa adjudicaciones del almuerzo escolar y 43 contratos suspendidos por INABIE

El órgano rector analiza recursos de participantes, investiga beneficiarios finales de determinadas adjudicaciones y verifica contratos suspendidos por alegados incumplimientos

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que mantiene bajo seguimiento y verificación las contrataciones de cocinas realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a partir de recursos y solicitudes presentados por participantes, así como de situaciones conocidas públicamente que serán examinadas dentro de sus competencias.

Los procesos corresponden a 34 licitaciones públicas nacionales, desde el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2025-0051 hasta el INABIE-CCC-LPN-2025-0084, en las que fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores. La DGCP indicó que entre julio y agosto recibió 83 recursos jerárquicos, 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación.

El organismo aclaró que la presentación de recursos no implica por sí misma la existencia de irregularidades ni determina responsabilidades, y señaló que estos mecanismos están contemplados para que los participantes puedan cuestionar actuaciones o decisiones administrativas. También recordó que los recursos jerárquicos no tienen efectos suspensivos.

Como parte de las actuaciones, la DGCP inició junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República una investigación sobre determinadas adjudicaciones, que incluye la identificación de beneficiarios finales para verificar posibles elementos relacionados con prohibiciones, incompatibilidades, vinculaciones entre empresas u otras obligaciones establecidas por la normativa.

La institución confirmó además que recibió información del INABIE sobre la suspensión de 43 contratos por alegados incumplimientos, los cuales serán incluidos en el proceso de verificación. La DGCP indicó que, si se identifican elementos que pudieran constituir infracciones, determinará las acciones correspondientes, incluyendo posibles procedimientos administrativos sancionadores con respeto al derecho de defensa y al debido proceso.

La DGCP exhortó al INABIE a reforzar la supervisión de las cocinas contratadas durante toda la vigencia de los acuerdos, mediante nuevas verificaciones de su capacidad instalada y condiciones reales, así como controles periódicos y aleatorios que permitan comprobar que mantienen los requisitos que sustentaron sus adjudicaciones.

El órgano rector aseguró que todos los proveedores que hayan presentado recursos o reclamaciones recibirán una respuesta formal una vez concluyan las investigaciones y los análisis jurídicos y técnicos, y enfatizó que “no habrá silencio administrativo”. Cada expediente, agregó, será evaluado individualmente conforme a las pruebas aportadas y las disposiciones del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.