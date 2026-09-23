RD coloca US$1,600 millones en nuevos bonos y recompra deuda por US$1,385.2 millones

Hacienda informó que la nueva emisión vence en 2039, paga una tasa de 6.85 % y permitió adelantar parte del vencimiento previsto para enero de 2027

Santo Domingo.– El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) informó que República Dominicana colocó un nuevo bono global por US$1,600 millones, con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa de 6.85 %, como parte de una operación simultánea de manejo de pasivos.

La transacción incluyó la recompra de US$1,385.2 millones en bonos soberanos que vencían en enero de 2027 y tenían un cupón de 5.95 %, con el objetivo de reducir las necesidades de refinanciamiento previstas para comienzos del próximo año y trasladar parte de esos compromisos hacia un plazo mayor.

Según Hacienda, desde que la operación fue anunciada a los inversionistas el pasado 15 de septiembre, las ofertas para participar en la recompra representaron aproximadamente el 81.5 % del monto en circulación del instrumento.

La nueva emisión registró, a su vez, órdenes por aproximadamente US$6,542.4 millones, equivalentes a 4.1 veces los US$1,600 millones colocados, dato que el Ministerio atribuyó a una sólida participación de inversionistas internacionales.

La institución explicó que la operación se realizó en un escenario internacional de volatilidad, incertidumbre y elevadas tasas de interés. Indicó que el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 181 puntos básicos, frente a los 349 puntos básicos registrados cuando los títulos recomprados fueron emitidos originalmente en enero de 2017.

Esto representa una reducción de 168 puntos básicos en la prima adicional pagada por el país sobre la tasa internacional de referencia. Hacienda sostuvo que el resultado refleja una percepción más favorable del riesgo de República Dominicana y confianza de los inversionistas en los fundamentos económicos del país.

El MHE señaló que estas operaciones forman parte de la gestión activa y ordinaria de la deuda pública para reducir riesgos de refinanciamiento, extender los vencimientos y mejorar la estructura del portafolio de deuda en el mediano y largo plazo, aprovechando las oportunidades disponibles en los mercados financieros internacionales.