Román y Stewart toman la delantera en histórica edición de la Copa Rotativa de Golf

Bartolo García

PLAYA DORADA, Puerto Plata.– Mario Román y Owen Stewart asumieron el liderato de la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf, luego de completar la primera jornada con tarjetas de 69 golpes cada uno, en un torneo que además estableció un nuevo récord de participación al reunir a 152 jugadores.

Román y Stewart marcaron el ritmo de la competencia desde el inicio, mientras que el exjugador de la NBA Ron Mercer se colocó a solo un golpe de distancia, tras finalizar su recorrido con tarjeta de 70. Los resultados anticipan una cerrada disputa por los primeros lugares durante las próximas jornadas del tradicional certamen.

La clasificación también mantiene cerca de los líderes a Daniel Pérez y Benny Martínez, quienes registraron 71 golpes, mientras José Sieron, Eligio Cerda y Carlos Abbott concluyeron la jornada con 72. La competencia comenzó el 29 de agosto y continuará los días 4 y 5 de septiembre en el Playa Dorada Golf Club, donde se definirán las posiciones finales.

La edición de este año está dedicada a Fernando Ortega Brugal, conocido como “Don Nano”, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el golf. La ceremonia oficial está programada para el viernes 4 de septiembre, a partir de las 12:30 del mediodía, como parte de las actividades preparadas por los organizadores.

Durante esa jornada continuará la Copa Rotativa destinada a los socios del Puerto Plata Golf Club y comenzará paralelamente la competencia Open, dirigida a invitados y amigos de la institución. Ambos torneos se disputan bajo la modalidad Stroke Play individual, aumentando las expectativas para el próximo fin de semana.

Los directivos del Puerto Plata Golf Club destacaron que los 152 participantes constituyen la cifra más alta registrada en los 51 años de historia de la Copa Rotativa, un resultado que, según señalaron, reafirma el crecimiento y la importancia de la competencia dentro del calendario golfístico de Puerto Plata y de toda la región Norte.

Organizada por el Puerto Plata Golf Club, la Copa Rotativa es considerada el segundo torneo de golf de mayor antigüedad de República Dominicana, únicamente superado por las competencias nacionales organizadas por la Federación Dominicana de Golf. El evento cuenta con el respaldo de Casa Brugal y el Hotel Blue Jack Tar, mientras los organizadores mantienen altas expectativas para las próximas jornadas y las actividades especiales destinadas a jugadores e invitados.