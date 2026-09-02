RECTOR RECIBE VISITA CÓNSUL DOMINICANO EN MIAMI

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana David, recibió este miércoles en su despacho la visita del cónsul general de la República Dominicana en Miami, Gilberto Antonio Minaya Báez.

En el marco del encuentro, el diplomático solicitó al rector la creación de una extensión de la academia estatal en la ciudad de Miami, como plataforma académica de vinculación con la comunidad dominicana residente en Florida.

Asjana David agradeció a Minaya Báez la propuesta y valoró la posibilidad de que la academia tenga presencia en esa importante urbe, donde residen miles de dominicanos.

El rector sostuvo que la academia procura continuar fortaleciendo su proceso de internacionalización y vinculación con otras instituciones de educación superior. Asimismo, destacó la importancia de la diáspora dominicana para el país y señaló que, en ese sentido, estudiará la propuesta de crear una extensión de la UASD en Miami.

En el encuentro también estuvieron presentes el vicerrector de Extensión, Gerardo Roa, y la directora general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, Rosalía Sosa.