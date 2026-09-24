Banco BHD reconoce a siete empresarias dominicanas

La entidad distinguió a seis clientas en las categorías pequeña, mediana y gran empresa, y otorgó un reconocimiento especial a Mercedes Carmen Capellán

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco BHD reconoció a siete empresarias dominicanas por su liderazgo, crecimiento y trayectoria, durante una actividad en la que fueron premiadas seis clientas en tres categorías empresariales y se otorgó un reconocimiento especial.

En la categoría Pequeña Empresa fueron galardonadas Katherine Jiménez, de Say Hi Beauty, y Aida González, del Colegio Mis Estrellas.

Ángela Samper, Eduardo Sanz Lovatón, Steven Puig y Josefina Gonzalez

En el renglón de Mediana Empresa, las reconocidas fueron Sylvia Paulino Rodríguez, de OralMed, y Yadira Comas, de Empaca, mientras que en la categoría Gran Empresa recibieron distinciones Antioquia De la Rosa, del Centro Ferretero Pérez Cuevas, e Irma Echavarría, de Tony Fish.

La entidad entregó además un reconocimiento especial a la trayectoria empresarial de Mercedes Carmen Capellán, presidenta del Consejo de Directores del Grupo M.

Ángela Samper, BHD

La actividad estuvo encabezada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, y contó con la presencia de Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como de Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Digital, y Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de Alto Valor.

Puig destacó que la iniciativa busca reconocer el trabajo, la trayectoria, el mérito y la perseverancia de mujeres que han emprendido, creado y liderado negocios, al tiempo que vinculó el reconocimiento con el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y con el enfoque de la entidad hacia la mujer dominicana.

Por su parte, Ángela Samper señaló que por segundo año el Banco BHD reconoce a mujeres líderes que han desarrollado modelos de negocios exitosos, destacando aspectos como el crecimiento sostenible, la innovación, la generación de empleo y la expansión hacia nuevos mercados.