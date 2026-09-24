Samaná alista su XI Encuentro Anual para trazar el rumbo del turismo de cruceros

El XI Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico pondrá el foco en la industria de cruceros y en las decisiones que marcarán su impacto económico, hotelero, comercial y ambiental en la provincia, bajo el lema Samaná, Navegando Hacia una Nueva Era.

Samaná. La industria de cruceros puede cambiar el ritmo de un destino en apenas unos años. Trae pasajeros, inversión y oportunidades nuevas, pero también exige repensar y adaptar la infraestructura, comercio, hotelería, talento y la experiencia del turista.

Con esa mirada, el Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) celebrarán el jueves 8 de octubre, a las 10:00 de la mañana, la undécima edición del Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico de Samaná, bajo el título Samaná, Navegando Hacia una Nueva Era.

“Los cruceros son una de las industrias con mayor capacidad de transformar una economía local en poco tiempo. Para Samaná, representan una gran oportunidad para potenciar el destino y convertir al crucerista de hoy en el visitante de estadía de mañana. Una experiencia memorable puede transformar unas horas en la provincia en el inicio de una relación más duradera con el destino. Sin lugar a dudas, el turismo de cruceros puede marcar un punto de inflexión y abrir una nueva etapa para el desarrollo turístico de Samaná”, afirmó Javier Lara Reinhold, presidente del CTS.

El encuentro es liderado por Lara Reinhold junto a Abelardo Melgen Acra, presidente de AHETSA. Once ediciones después, ambas organizaciones sostienen el mismo propósito, propiciar un espacio de diálogo entre el sector público y privado sobre el futuro turístico de la provincia.

Para Melgen Acra, el verdadero reto está en que ese avance llegue de forma articulada. “El crecimiento de los cruceros no puede llegar solo. Tiene que llegar con hoteles preparados, comercios organizados y talento local capacitado para atender ese flujo. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que el destino crezca por fuera y se quede igual por dentro. Nuestro trabajo desde AHETSA y CTS es que Samaná esté lista para recibir esta nueva oleada de visitantes”, señaló.

La cita tendrá lugar en el Salón Santa Bárbara de Puerto Bahía y pondrá sobre la mesa una pregunta que ya es estratégica para la provincia: cómo convertir el auge de los cruceros en desarrollo real para el destino.

Más que observar el fenómeno desde fuera, esta edición busca anticiparlo. La experiencia de destinos que ya consolidaron su operación de cruceros servirá de referencia para discutir qué debe ocurrir alrededor de una terminal para que el impacto llegue también a hoteles, comercios, suplidores, emprendedores y talento local.

El crecimiento previsto plantea además el desafío de preservar uno de los principales activos de Samaná: su riqueza natural. El desarrollo de la industria de cruceros deberá avanzar de la mano de prácticas responsables que contribuyan a proteger los ecosistemas marinos y costeros que forman parte esencial del atractivo y la identidad del destino.

Experiencia de otros destinos

La agenda reunirá a especialistas internacionales vinculados a la industria de cruceros, la gestión portuaria, el desarrollo de destinos y hotelería. Entre ellos estará Federico González Denton, quien fue vicepresidente de Relaciones Gubernamentales para América Latina y el Caribe de Royal Caribbean Group durante doce años y gerente general de Global Ports Holdings en San Juan, Puerto Rico, durante tres años. Hoy dirige Gondens International como managing director.

También participarán Fernanda Tovar Galindo, revenue management director de ITM Group, y Birgitt Heinsen, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Ocean World Adventure Park & Marina y presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata.

El reto para Samaná no será solo recibir más cruceristas; será lograr que cada barco que atraque deje algo más que una ola de turistas por unas horas, que ese flujo se convierta en trabajo, en negocio y en oportunidades que se queden en la provincia mucho después de que el barco haya zarpado.

Con esta undécima edición, CTS y AHETSA vuelven a poner sobre la mesa una visión de largo plazo: preparar a Samaná para capitalizar el crecimiento del turismo de cruceros, convertirlo en oportunidades para su gente y preservar los encantos que hacen único al destino.