Dirección del Comisionado Celebra graduación de diplomado “Sistema del Béisbol Dominicano”

Junior Noboa y Rafael Santos Badía encabezaron el acto de clausura

SANTO DOMINGO.- La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, que encabeza el exjugador Junior Noboa, celebró este miércoles el acto de graduación del Diplomado de Sistema de Béisbol Dominicano con la presencia del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), licenciado Rafael Santos Badía.

Los colaboradores de la Dirección recibieron diplomas entregados por Noboa y Santos Badía, en medio de una ceremonia que dio inicio con las notas gloriosas del Himno Nacional y continúo con la bendición religiosa. La actividad tuvo lugar en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La mesa de honor estuvo integrada, además, por Yudelka Calderón, encargada del departamento de Recursos Humanos y Rosa María de la Cruz Yeb, Directora de Regulación.

El director Noboa tomó la palabra para agradecer a Dios y al ministro Santos Badía por su presencia en el acto, así como por el apoyo brindado.

“Primero doy gracias a Dios que nos bendice día a día y de igual modo agradezco al ministro Rafael Santos Badía por acompañarnos en esta entrega de los diplomas correspondientes a quienes recibieron cátedras de diferentes expertos en la materia. El béisbol va más allá de una participación en el terreno de juego. El béisbol requiere de orientación y estamos trabajando arduamente en ese sentido con ligas y programas para que nuestros niños sean cada día mejores ciudadanos”, expresó Noboa en sus palabras.

Finalmente felicitó a quienes tuvieron a cargo la responsabilidad de organizar el diplomado, así como a los colaboradores que durante meses asistieron a las clases para optar por el título, marcando una señal histórica para la Dirección.

Por su lado, la directora de Regulación de la Dirección, Rosa María De la Cruz Yeb, resaltó el compromiso del comisionado y sus colaboradores con el desarrollo del béisbol y de la niñez dominicana. De igual modo, agradeció el apoyo de Noboa y de todos los participantes en el diplomado.

“Gracias al Comisionado Noboa por respaldar esta iniciativa. Sin su apoyo, entrega y confianza no hubiese sido posible. A los colaboradores que hoy reciben diplomas los felicito y exhorto a poner en práctica todo lo aprendido”, indicó.

Durante el desarrollo del diplomado, luego de cada ponencia de los expositores, los estudiantes elaboraban contenido tomando como referencia lo aprendido. De igual modo, identificaban los principales desafíos del Sistema del Béisbol Dominicano con análisis de oportunidades en busca de un futuro mejor.

También hicieron recomendaciones viables para contribuir con el desarrollo institucional, formativo, competitivo y social del béisbol dominicano.

Detalles del diplomado

En el diplomado que se desarrolló alrededor de casi tres meses, fueron impactados más de 35 colaboradores de la institución.

El taller contó con la colaboración de facilitadores que impartieron importantes clases sobre el funcionamiento de esta importante disciplina como fueron el Comisionado de Béisbol Junior Noboa; Miguel Matos, director de MLB en el país; Fernando Ravelo, exgerente general de los Tigres del Licey; Shantal Disla, directora de Mercadeo de la Lidom. Así como Diógenes De la Cruz, director técnico de la Dirección del Comisionado de Béisbol, Rosa María De la Cruz, directora de Regulación al Sistema de Béisbol; Fernando Rodríguez, encargado de educación de béisbol del Comisionado; Sócrates Aguasvivas; asesor del Comisionado; Jorge Torres, director técnico de Lidom; Pedro Briceño y Daniel Ramírez, Héctor Eliud Acevedo.

Entre las clases impartidas durante el diplomado, los colaboradores aprendieron sobre la Introducción y Orígenes Mundiales del Béisbol, Evolución Global y Fundamentos Técnicos, Órganos Reguladores y Estructuras de Poder, Marco Legal y Regularización del Sistema de Béisbol, El Béisbol llega a República Dominicana, Béisbol, Cultura e Impacto, Actores del Ecosistema, Íconos del Béisbol Dominicano, Educación y Desarrollo, Base de Conocimientos del Béisbol, Impacto Económico Profundo, Impacto Social y Responsabilidad, Herramientas y Tecnologías, Relaciones Internacionales del Béisbol Dominicano, Gestión deportiva del béisbol, entre otros temas.