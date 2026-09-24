Abinader y Hochul estrechan cooperación RD-Nueva York para enfrentar desastres

Cerca de 40 representantes dominicanos reciben capacitación especializada en Nueva York sobre emergencias, rescate, comunicaciones, drones e inspección de infraestructuras

Bartolo García

Nueva York.– El presidente Luis Abinader y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, acordaron fortalecer la cooperación entre República Dominicana y ese estado estadounidense en gestión de emergencias, respuesta ante desastres y protección de infraestructuras críticas, durante un encuentro celebrado como seguimiento a los compromisos asumidos entre ambas partes.

La iniciativa da continuidad a la Declaración de Intención suscrita durante la visita de Hochul a República Dominicana, orientada al intercambio de conocimientos especializados, recursos, mejores prácticas y tecnologías para mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.

Como parte de esa cooperación, una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de las áreas de gestión de emergencias y seguridad pública participa en Nueva York en una cumbre de capacitación de cinco días, desarrollada del 21 al 25 de septiembre en el Centro Estatal de Capacitación para la Preparación, en Oriskany.

Abinader destacó la relación entre República Dominicana y Nueva York, donde señaló que residen más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos, y agradeció a Hochul su respaldo a esa comunidad. El mandatario afirmó que ambas partes trabajan especialmente en programas relacionados con la respuesta a emergencias y desastres.

Hochul explicó que la capacitación busca aprovechar la experiencia de Nueva York frente a situaciones de desastre y señaló que la cooperación incluye entrenamientos sobre búsqueda y rescate táctico, inspecciones estructurales posteriores a terremotos, comunicaciones de emergencia, recuperación ante desastres y atención a la salud mental de los equipos de respuesta.

El programa también contempla demostraciones con drones para búsqueda y rescate, operaciones en zonas boscosas, respuesta ante materiales peligrosos y labores de seguridad, además de ejercicios relacionados con inundaciones, rescate en aguas rápidas, estructuras colapsadas y sistemas de alerta pública.

Durante el encuentro también se abordó la posible cooperación en materia ambiental. Hochul expresó disposición para ofrecer asistencia a través del Departamento de Conservación Ambiental en los esfuerzos relacionados con el río Yaque del Norte, mientras el congresista Adriano Espaillat señaló que se iniciarán diálogos para avanzar en esa colaboración.

En la reunión participaron además el congresista Adriano Espaillat, el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara. La capacitación concluirá con un ejercicio del Centro de Operaciones de Emergencia enfocado en un escenario de terremoto.