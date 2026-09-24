Francisco Javier denuncia riesgo de fraude en consulta del PLD y advierte sobre “método de colmado”

El aspirante presidencial cuestionó la exclusión de 523 mil personas del padrón y advirtió que el partido podría terminar “eligiendo un trapo de candidato”

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, denunció que la eventual exclusión de unas 523 mil personas del padrón para la consulta del próximo 18 de octubre podría abrir la puerta a un fraude electoral interno, al cuestionar la modificación del registro a menos de un mes del proceso.

García sostuvo que el padrón originalmente depositado ante la Junta Central Electoral estaba compuesto por 2,162,000 personas. Según su denuncia, se pretende excluir 523,000 registros, por lo que la operación sería 2,162,000 menos 523,000, para un padrón resultante de 1,639,000 personas.

El dirigente explicó que los aspirantes dispusieron de un plazo de 30 días para formular observaciones al padrón y aseguró que ese período concluyó sin que ninguno de los candidatos presentara objeciones. Por esa razón, cuestionó que posteriormente se planteara una reducción equivalente a aproximadamente el 24.2 % del registro original.

Durante una entrevista en El Panorama de la Mañana, el exministro de Turismo criticó la forma en que, según su versión, se estaría modificando el padrón y advirtió que el PLD podría convertirse en “un colmado eligiendo un trapo de candidato” si el proceso no se conduce con reglas claras y garantías de transparencia.

García atribuyó el cambio en el registro a presiones de sectores vinculados al proyecto presidencial de Gonzalo Castillo y sostuvo que se estaría intentando conformar “un padrón a la medida” para favorecer una candidatura. Estos señalamientos corresponden a denuncias del aspirante y no constituyen irregularidades establecidas oficialmente.

El dirigente alegó además que retirar 523 mil personas del padrón sin citación previa ni un proceso partidario violaría disposiciones de los estatutos del PLD y de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. También afirmó haber comunicado a organismos internos del partido y a Danilo Medina sus preocupaciones sobre el proceso.

Ante ese escenario, García pidió la intervención de la dirección del PLD para garantizar la transparencia de la consulta del 18 de octubre. Insistió en que las reglas previamente acordadas deben respetarse y advirtió que cualquier alteración del padrón debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos.