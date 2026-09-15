RD retira 28.3 millones de productos ilícitos valorados en RD$362.7 millones

Las instituciones reforzaron las acciones contra el contrabando, la evasión fiscal y la competencia desleal en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) coordinaron la eliminación de 28,352,755 unidades de productos irregulares, con un valor estimado de RD$362,788,883, como parte de las operaciones contra el contrabando, la evasión fiscal y otras prácticas que afectan al comercio formal.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, señaló que la medida representa un nuevo paso en la lucha contra el comercio ilícito y la competencia desleal. Asimismo, afirmó que continuarán las acciones conjuntas con las instituciones que integran la Mesa de Ilícitos.

Por su parte, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, atribuyó los resultados al trabajo interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado. Mientras, el director del CECCOM, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, destacó la continuidad de las operaciones contra estas prácticas.

Entre los artículos incautados figuran 24,382,117 unidades de cigarrillos. De acuerdo con el análisis financiero citado por las autoridades, de haberse comercializado en el mercado informal, el Estado habría dejado de percibir aproximadamente RD$185.3 millones por ISC e ITBIS, monto que ascendería a RD$233.4 millones al incluir los derechos arancelarios de importación.

La jornada se realizó en instalaciones destinadas a este tipo de procedimientos y comprendió productos retirados del circuito comercial por contrabando, evasión de impuestos, adulteración, falsificación y falta de registro sanitario. La intervención se produjo 88 días después de otro operativo en el que fueron sacados del mercado más de 19 millones de artículos.

Las estadísticas suministradas indican que entre enero y septiembre los decomisos globales alcanzaron 63,864,856 unidades, valoradas en RD$1,030,054,369. De ese total, 52,862,414 unidades, equivalentes a RD$905.8 millones, fueron incautadas directamente, mientras que otros 11,003,442 artículos permanecen bajo custodia judicial del CECCOM.

En el área de hidrocarburos, las operaciones permitieron retener 275,302 galones de gasoil, GLP, gasolina y kerosene, valorados en RD$68.6 millones. Los resultados corresponden a 8,006 acciones de control realizadas a nivel nacional, que incluyeron inspecciones a la cadena de distribución y la retención de 77 vehículos.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, resaltó la importancia de combatir la competencia desleal y proteger a los consumidores. En la jornada participaron representantes de instituciones públicas, organismos de seguridad, entidades internacionales y sectores empresariales, como parte de las acciones coordinadas para proteger la recaudación tributaria, el comercio formal y la salud de los consumidores.