Abinader lanza advertencia tras tiroteo en Boca Chica: “La Policía va a dar con ellos”

El presidente pidió entregarse a los señalados por el caso y confirmó la captura de uno de los implicados en el ataque contra Gustavo Mejía-Ricart en Serrallés

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El presidente Luis Abinader exhortó a entregarse a los integrantes de la banda identificada por la Policía Nacional como responsable del tiroteo ocurrido en Boca Chica, al asegurar que serán localizados.

Durante una rueda de prensa en Santiago, el mandatario también informó que uno de los implicados en el ataque contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, en el sector Serrallés, ya fue capturado.

“Hay dos casos que se han presentado este fin de semana. Hay uno que ya se capturó a uno de los victimarios, en el caso del joven Mejía-Ricart”, expresó Abinader al abordar ambos hechos.

El jefe de Estado señaló que los casos continúan bajo seguimiento y permanecen abiertas las labores para localizar a las demás personas vinculadas, mientras avanzan las investigaciones.

“Porque como en todos los casos, la Policía va a dar con ellos”, afirmó Abinader al referirse específicamente a los buscados por el tiroteo registrado en Boca Chica.

El presidente indicó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer las circunstancias de ambos sucesos, identificar a todos los involucrados y procurar que respondan ante la justicia.

Abinader reiteró finalmente que la seguridad ciudadana continúa entre las prioridades del Gobierno, con acciones dirigidas a enfrentar los hechos delictivos y preservar la tranquilidad de la población.