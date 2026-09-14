INEFI anuncia remozamiento de canchas en el municipio más grande del país: Santo Domingo Este; avanza construcción polideportivo en el CEAFAM

SANTO DOMINGO, R.D.- El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) anunció que a partir de este miércoles realizará una larga jornada de remozamientos de canchas en todo el municipio Santo Domingo Este, las cuales impactarán a niños, jóvenes y adultos deseosos por practicar deporte.

Así lo hizo saber el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien también habló sobre los avances de construcción del polideportivo del Centro Educativo en Artes Doctor Fabio Amable Mota (CEAFAM), ubicado en el populoso sector de Los Mina.

Acompañado por la directora del centro educativo, Damaris Castillo, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, mostró “in situ” los trabajos estructurales realizados por los ingenieros y colaboradores de esa institución descentralizada correspondiente al distrito educativo 10-03.

En ese sentido, la directora Damaris Castillo, quien habló en representación de los profesores y alumnos del CEAFAM, agradeció a Rodríguez Mella y al INEFI por estar pendiente del proceso de construcción de la instalación en la que no solo se llevarán a cabo actividades deportivas, sino también extracurriculares como fiestas de cumpleaños, bodas, celebraciones de graduaciones y encuentros comunitarios.

En el CEAFAM, fundado en 1976, se imparten clases de música, danza, teatro, cine y fotografía, artes visuales, multimedia y artes aplicadas, entre otras áreas del conocimiento.