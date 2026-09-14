Foro Metro Seguro, Conectando Inversiones, reunirá a expertos para impulsar alianzas y oportunidades de negocio

Empresarios, profesionales, inversionistas y representantes de marcas podrán ampliar sus conexiones, identificar nuevas oportunidades de negocio y sumarse a este espacio de intercambio y generación de alianzas estratégicas.
Santo Domingo, República Dominicana. – El martes 29 de septiembre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se celebrará el Foro Metro Seguro, Conectando Inversiones, en el Gran Salón del Hotel Catalonia Santo Domingo.
El encuentro busca impulsar alianzas comerciales, promover el intercambio de conocimientos, identificar tendencias de mercado y generar conexiones que contribuyan al desarrollo económico sostenible del país, con la participación de empresarios, inversionistas, profesionales y representantes de distintos sectores.
El foro es organizado por el Grupo de Medios El Inmobiliario, que preside Ana María Ramos, y se enmarca en la celebración del quinto aniversario de ese ecosistema de publicaciones especializadas en bienes raíces, construcción y turismo.
Cap Cana será el destino turístico invitado y entre los expositores confirmados figuran Haivanjoe Ng Cortiñas, economista y exsuperintendente de Bancos de la República Dominicana; Francisco Tavárez, economista y catedrático de la UASD, Hernando Gómez, economista y gerente de PMO en la desarrolladora Cruise On Land, quienes participarán en el panel Desarrollo y rentabilidad de las nuevas inversiones de capital en República Dominicana, moderado por Yeranni Brea, broker owner de Remax Monumental.
Yermys Peña, CEO Partner de Constructora Construger y CEO de Studio YP Buró, abordará el tema Desarrollo Urbano: la nueva ciudad, mientras el panel Credibilidad inmobiliaria como ventaja competitiva reunirá a Mariano Briceño, fundador de Grupo Bricket; David Martín, CEO de Zoemar Group, y Erick Núñez, asesor de inversión turística de Tu Casa RD, con la moderación de Juan José de Arrue, CEO de Strategy Solutions Latin America.
Cierra la agenda de paneles Estafa o incumplimiento: dos conceptos diferentes y una ruta de prevención, con las intervenciones de Melchor Alcántara, CEO de Signature; María Cristina Grullón, socia fundadora de López-Grullón Abogados & Consultores, y César A. Páez Mendoza, gerente general de Fiduciaria La Nacional. Modera el panel Ana María Ramos.
Patrocinadores
El Foro Metro Seguro, Conectando Inversiones, cuenta con el respaldo de Noval Properties, Coralia, Air Century, Coral Golf Resort, Gesproin Group, RE/MAX Capital, TuCasaRD, Construcciones y Servicios Rincón Lorenzo, Civilmek Diseño y Construcción, Cap Cana, Strategys Constructions, GCPI, Balcones de Brisas de Punta Cana, Punta Cana Consulting Group, Soul Prime Investment Group, Inmobiliaria Valdez, Solaires Properties, Velero at Bayahibe, SIARA, Studio YP, Nautilus Villas Residences, Servicana, Xtriba Supervisión, Terra Signature, Mialby Inmobiliaria, Cruise On Land y Seagram Industrial Corporation.
Inversión y modalidades de participación
La entrada regular al Foro Metro Seguro, Conectando Inversiones, tiene un costo de US100, mientras la organización contempla condiciones especiales para quienes opten por la modalidad VIP y grupos.
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