Roger Group completa en 65 días la fabricación local de 100 compactadores para camiones recolectores

El proyecto movilizó a 160 colaboradores y, según la empresa, evidencia la capacidad de la industria dominicana para desarrollar soluciones a gran escala con talento y soporte técnico local

Bartolo García

Santo Domingo.– Roger Group informó que completó en 65 días la fabricación y ensamblaje en República Dominicana de los sistemas compactadores correspondientes a 100 camiones recolectores de residuos sólidos adquiridos por el Gobierno dominicano para fortalecer la capacidad operativa de municipios y distritos municipales del país.

La compañía indicó que las 50 unidades restantes ya se encuentran listas, con lo que culmina el proceso de fabricación de los 100 sistemas. En los trabajos participaron 160 colaboradores de distintas áreas técnicas, industriales y logísticas, en una operación desarrollada en territorio dominicano.

Ermes Rodríguez, CEO de Meco Roger Dominicana, sostuvo que el proyecto representa una muestra de la capacidad productiva local. “Fabricar estos 100 sistemas compactadores en apenas 65 días representa un logro de nuestros 160 colaboradores”, expresó, al destacar el talento y la experiencia disponibles en el país.

Rodríguez señaló que la producción local de este tipo de equipos puede generar efectos más allá de la propia fabricación, entre ellos empleos, formación técnica, fortalecimiento de proveedores y desarrollo de conocimiento industrial, además de mantener una parte de la inversión circulando dentro de la economía dominicana.

El ejecutivo también planteó la importancia de aprovechar las compras públicas como instrumento para estimular la producción nacional. A su juicio, cuando existen capacidades locales para fabricar determinados equipos con calidad y respuesta técnica, esos procesos pueden contribuir al fortalecimiento de la industria y a la generación de nuevas oportunidades económicas.

Entre las ventajas señaladas por la empresa figura la disponibilidad de mantenimiento, piezas, asistencia especializada y soporte técnico local. Cada sistema fue sometido a procesos de revisión y control de calidad orientados a garantizar resistencia, funcionalidad y capacidad de respuesta frente a las exigencias de la recolección de residuos sólidos.

Los 100 camiones forman parte del programa impulsado por el Gobierno dominicano para ampliar la capacidad de recolección en gobiernos locales con limitaciones de vehículos propios. Roger Group afirmó que la culminación del proyecto demuestra el potencial de la manufactura dominicana para ejecutar iniciativas industriales de gran escala y desarrollar soluciones destinadas a necesidades del país.