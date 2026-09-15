FP pide a Abinader declarar emergencia educativa en Santiago por crisis en escuelas

Fuerza del Pueblo reclama una intervención del Gobierno y atribuye a distintos centros problemas de cupos, infraestructura y funcionamiento

Bartolo García

Santiago.– La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia el sector educativo en Santiago, durante una vigilia ciudadana en la que la organización expuso una serie de reclamos sobre la situación de varios centros escolares de la provincia.

El planteamiento fue presentado por José David Báez, vocero de la FP en la Cámara de Diputados, quien leyó un documento en nombre de la organización. En ese texto, el partido sostuvo que existen dificultades relacionadas con falta de cupos, sobrepoblación de aulas, deterioro de infraestructura, inseguridad en planteles y contratación provisional de docentes.

De acuerdo con la Fuerza del Pueblo, esas situaciones requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las instituciones educativas. La organización centró parte de sus cuestionamientos en comunidades donde, según indicó, persisten problemas que afectan el normal desarrollo de la docencia.

Entre los casos mencionados, la FP señaló que en Santiago Oeste, conocido como Cienfuegos, un centro que alberga alrededor de 900 estudiantes fue declarado en estado de emergencia en junio de 2025 y afirmó que todavía no se ha producido una respuesta de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

La organización también citó la escuela Francisco del Rosario Sánchez, cuya construcción, según sostuvo, lleva más de siete años en proceso. A juicio del partido, la terminación de ese plantel ayudaría a reducir la sobrepoblación y la falta de cupos en distintas comunidades.

Asimismo, la Fuerza del Pueblo afirmó que el centro educativo Enriquillo, en Los Ciruelitos, tiene alrededor de 700 estudiantes sin recibir docencia, y sostuvo que en la escuela Ema Balaguer más de 600 alumnos tampoco han iniciado clases. El partido también mencionó problemas de infraestructura en Aura Herrera Martínez y en el plantel Club Noel.

En la vigilia participaron la exdiputada Altagracia González y Hipólito Martínez, presidente de la Circunscripción 1 de la Fuerza del Pueblo en Santiago. Báez reiteró el llamado al Gobierno para intervenir en los casos señalados y atender, según la organización, las necesidades de infraestructura, seguridad y personal docente en los centros mencionados.