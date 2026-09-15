Francisco Javier suma apoyos en La Romana y Jarabacoa

El aspirante fortalece su proyecto de cara al proceso interno del PLD del 18 de octubre

Bartolo García

Santo Domingo.– El proyecto presidencial de Francisco Javier García sumó nuevos respaldos políticos en La Romana y Jarabacoa, durante una jornada de encuentros desarrollada de cara al proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), previsto para el próximo 18 de octubre.

En La Romana, el exregidor, exdiputado y exgobernador Plutarco Pérez expresó su apoyo a García junto a su equipo político, durante un encuentro realizado en la residencia del dirigente peledeísta.

García valoró la trayectoria y experiencia de Pérez y consideró que su integración fortalece el trabajo político que desarrolla en esa provincia. “Con la experiencia y capacidades de Plutarco ganaremos el 18 de octubre y fomentaremos el camino para que, en 2028, el PLD retorne al poder”, manifestó.

El aspirante presidencial afirmó además que espera regresar a la residencia del exgobernador en una nueva condición política, como candidato presidencial del PLD y posteriormente como presidente de la República, según expresó durante el encuentro.

La agenda también alcanzó a Jarabacoa, donde el alcalde José Antonio Abreu Pichardo, conocido como Joselito Abreu, participó en actividades junto a Francisco Javier García. El ejecutivo municipal manifestó que se considera “abelista” y explicó que previamente había conversado con Abel Martínez sobre los acercamientos de dirigentes de su equipo con el proyecto de García.

“Yo soy abelista, es importante que conste, que se sepa”, expresó Abreu, quien señaló que su participación fue resultado de un proceso de conversaciones políticas con dirigentes y otros cuadros del PLD. Asimismo, consideró que Francisco Javier García representa una pieza importante para impulsar un desarrollo sostenible en República Dominicana.

Los movimientos registrados en La Romana y Jarabacoa fortalecen la organización territorial del proyecto de Francisco Javier García en momentos en que el PLD se prepara para su proceso interno del 18 de octubre, con la mirada puesta en la definición de su oferta política de cara a las elecciones de 2028.