Puente Flotante cerrará hoy sábado por dos horas para paso de tres embarcaciones

El MOPC informó que el cierre será hoy sábado 3 de octubre, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y recomendó utilizar los puentes Mella, Duarte y Juan Bosch como vías alternas

Bartolo García

Santo Domingo.– El Puente Flotante sobre el río Ozama permanecerá fuera de servicio hoy sábado 3 de octubre, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La medida permitirá el paso de tres embarcaciones vinculadas con las operaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp., por lo que los conductores deberán tomar previsiones durante ese período.

Según explicó el MOPC, la barcaza IMI 105 saldrá del astillero, mientras que el remolcador TUG GREEN NICPYA y la barcaza HYGRADE 42” ingresarán a esas instalaciones.

La institución precisó que la operación estará sujeta a las condiciones climatológicas y de navegación, por lo que podría ser suspendida o reprogramada si las circunstancias no son favorables.

El Puente Flotante constituye una conexión directa entre el Distrito Nacional y el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este, por lo que la interrupción temporal podría incidir en los desplazamientos habituales entre ambas zonas.

Como alternativas, Obras Públicas recomendó utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, disponibles para movilizarse en ambos sentidos entre Santo Domingo y Villa Duarte.

El MOPC exhortó a los conductores a planificar sus recorridos y utilizar las rutas alternas durante las dos horas programadas, mientras se completa el movimiento de las embarcaciones sobre el río Ozama.