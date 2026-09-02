Pro Consumidor, CECCOM y MP desmantelan una de las mayores fábricas clandestinas de alcohol adulterado

San Cristóbal. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y de la Fiscalía de esta provincia, desmanteló una de las mayores fábricas clandestinas dedicadas a la elaboración, adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que durante el operativo fueron ocupadas decenas de miles de productos, así como materiales y equipos utilizados para estas actividades ilícitas.

Alcántara explicó que la fábrica era propiedad de Randy García, el mismo dueño de los establecimientos Randy Comercial, quien había sido intervenido por las mismas instituciones en junio pasado, también en San Cristóbal, tras ser sorprendido adulterando las fechas de vencimiento de productos de consumo masivo.

Dijo que la nueva intervención fue ejecutada luego de labores de inteligencia desarrolladas por el Ministerio Público, Pro Consumidor y CECCOM, mediante las cuales se logró identificar y dar seguimiento a la operación clandestina con el propósito de desarticularla.

El funcionario manifestó que durante el allanamiento fueron ocupados decenas de miles de productos y materiales, entre ellos botellas, galones, tanques, etiquetas, tapas, cajas, alcohol, esencias y máquinas utilizadas para la elaboración, adulteración, envasado y distribución de las bebidas.

Asimismo, fueron encontrados materiales y elementos destinados a la falsificación de marcas de bebidas alcohólicas, lo que, de acuerdo con las

autoridades, evidencia la magnitud de la operación y el nivel de organización con que funcionaba dicha fábrica.

El titular de Pro Consumidor señaló que la estructura intervenida producía bebidas que posteriormente eran comercializadas en esa provincia y otras zonas del territorio nacional, exponiendo a los consumidores a productos cuya composición, procedencia y condiciones de elaboración no cumplían con las garantías necesarias para su consumo.

“Estamos frente a una operación de gran magnitud que ponía en serio peligro la salud de los consumidores. Desde Pro Consumidor, junto al Ministerio Público y CECCOM, continuaremos actuando con firmeza contra quienes pretendan utilizar el mercado para comercializar productos adulterados o que no reúnan las condiciones necesarias para proteger la salud de la población”, manifestó Alcántara.

El director ejecutivo de la entidad defensora de los derechos del consumidor indicó que al momento de realizar el allanamiento Randy García no fue localizado en el establecimiento, por lo que los organismos de inteligencia mantienen las labores de vigilancia y búsqueda para proceder con su apresamiento y ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.

Antecedente

Alcántara recordó que en junio pasado las autoridades intervinieron un almacén propiedad de García en San Cristóbal, donde descubrieron una operación dedicada a la reetiquetación fraudulenta de productos vencidos.

En aquella intervención fueron ocupadas toneladas de productos de consumo masivo, además de máquinas sofisticadas utilizadas para modificar las fechas de vencimiento y hacer pasar mercancías caducadas como aptas para su comercialización.

Las autoridades determinaron que los productos eran sometidos a un proceso sistemático de manipulación de sus fechas de vencimiento para posteriormente ser colocados nuevamente en el mercado, lo que constituía una seria amenaza para la salud de los consumidores y una violación a las normas de protección al consumidor.

García fue arrestado en esa ocasión y puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, obtuvo su libertad bajo fianza, conforme a las medidas judiciales adoptadas en ese proceso.

“En junio advertimos que no permitiríamos que este tipo de prácticas continuarán afectando a los consumidores. Hoy estamos nuevamente interviniendo una operación atribuida al mismo propietario, lo que demuestra la importancia de mantener una vigilancia permanente y de actuar de manera coordinada con las autoridades del Ministerio Público y los organismos especializados”, expresó Alcántara.

El funcionario reiteró que Pro Consumidor continuará reforzando los operativos de inspección, vigilancia e inteligencia en todo el territorio nacional, en coordinación con las instituciones correspondientes, para combatir las prácticas fraudulentas que atenten contra la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores.

Alcántara exhortó a la ciudadanía a adquirir bebidas alcohólicas y demás productos de consumo únicamente en establecimientos formales y verificar sus etiquetas, fechas de vencimiento, sellos y demás elementos de identificación antes de adquirirlos.